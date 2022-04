La izquierda rabia contra el ejercicio de transparencia de Felipe VI

Unidas Podemos y los partidos independentistas no están complacidos con el ejercicio de transparencia del rey ,que hizo ayer público su patrimonio valorado en 2,57 millones de euros netos entre depósitos bancarios, obras de arte, antigüedades y joyas. La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, también líder de Podemos, incluso ha llegado a afirmar que "cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito"

A través de un mensaje publicado en Twitter, la ministra del Gobierno de Sánchez ha rechazado el "maquillaje" de la monarquía y ha defendido que en una democracia los ciudadanos deben elegir al jefe del Estado.

La monarquía es una institución cuya impunidad está blindada en la Constitución. Cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito. Por eso, no vale ningún maquillaje. Nuestra democracia necesita que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado. — Ione Belarra (@ionebelarra) April 25, 2022

"La monarquía es una institución cuya impunidad está blindada en la Constitución –ha escrito Belarra–. Cualquiera que ostente el cargo puede volver a hacer lo mismo que hizo el emérito". Por eso, ha añadido la responsable de Podemos, "no vale ningún maquillaje. Nuestra democracia necesita que la ciudadanía pueda elegir al jefe del Estado".

El portavoz parlamentario de la formación, Pablo Echenique, ha cuestionado la veracidad del patrimonio del rey y lo ha atribuido a su inviolabilidad. En un mensaje en Twitter y posteriormente en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Echenique considera que es una operación de "maquillaje" para la monarquía. "No podemos comprobar si el patrimonio es verdad. Y si el rey se salta cualquier normativa que se publique en el BOE, sabemos que no tendrá ningún reproche judicial o penal".

Mientras el rey sea inviolable, es imposible saber si el patrimonio que declara es real y se puede saltar cualquier Real Decreto publicado en el BOE sin consecuencia alguna. Ningún maquillaje puede tapar lo que significa una jefatura del estado hereditaria por encima de la ley. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 25, 2022

Echenique también ha criticado que Podemos no estuviese entre los partidos que sí fueron informados de la publicación del patrimonio de Felipe VI. Para Podemos, esto significa que el rey "ha renunciado a interlocutar con buena parte de los grupos parlamentarios de esta cámara".

Posteriormente Echenique ha confirmado que su grupo "no fue informado de la publicación del supuesto patrimonio de Felipe VI ni del Real Decreto que se va a aprobar hoy", en referencia al Real Decreto del Gobierno para reformar la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con el objetivo de reforzar su "transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad".

"La Casa Real no es el Tribunal Constitucional"

Otro de los partidos que no fue informados es ERC. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha bromeado este martes: "Creo que (el rey) ahorra tanto porque no paga el alquiler, ni hipoteca. De hecho se lo pagamos nosotros y entiendo que si no ha informado a ningún militante de ERC, Bildu, BNG o la CUP, exonerará a los votantes de pagarle el sueldo". También ha añadido que "la mayor medida de transparencia que debería hacer el rey es presentarse a unas elecciones".

En términos similares se ha expresado el líder de Más País, Íñigo Errejón, que considera "muy grave" y un "escándalo" que la Casa Real "se vanaglorie de avisar a unas formaciones políticas y a otras no". Errejón ha insistido en que "la Casa Real no es un partido político que avisa solo a sus amigos. Debe avisar a todos los grupos. No es el Tribunal Constitucional para decidir qué formaciones son constitucionalistas y cuáles no".

También ha pedido "regularizar la inviolabilidad" del rey y ha acusado al Gobierno de "hurtar el debate parlamentario" sobre la monarquía a través de un acuerdo con el PP firmado "con secretismo", en relación al Real Decreto de transparencia y rendición de cuentas de la Casa Real.