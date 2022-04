Defensa cree que el caso espionaje "estaba planificado" desde hace meses para hacer caer a Robles

Al ministerio de Defensa no le ha pillado por sorpresa la polvareda originada por el presunto espionaje con el programa Pegasus. "Hace meses que estaba todo planificado", afirman y ponen como ejemplo que la web CatalanGate se registró hace varios meses.

¿Quién está detrás de la filtración a CitizenLab, la supuesta plataforma que descubrió que los móviles de varios separatistas estaban "pinchados" ? En el entorno de Margarita Robles se encogen de hombros aunque deslizan, por si alguien les acusa, que el programa Pegasus "lo pueden tener otros cuerpos policiales". "No es cierto que el CNI sea el único", añaden sin aclarar si la Policía Nacional o los Mossos d´Esquadra pueden tener el polémico software.

En el ministerio matizan que la ministra de Defensa "está tranquila" y "se está divirtiendo" con la polémica originada. "Habrá sorpresas", auguran sobre la posible investigación sobre el espionaje, volviendo a poner la pelota en otras administraciones que hayan contratado Pegasus.

Podemos a por la cabeza de Robles

La gente próxima a Margarita Robles no tiene "ninguna duda" sobre que Podemos y los separatistas van a forzar la situación para tratar de pedir su cabeza El último en hacerlo era el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, quien, preguntado por el futuro de Robles, decía que "nadie se cree ya que, a estas alturas, este tema, con la gravedad que tiene este caso, se vaya a zanjar sin que haya, por algún lado, una asunción de responsabilidades políticas"

La propia Robles, ante una pregunta de Inés Arrimadas reprochando que premiasen a Bildu y ERC metiéndolos en la comisión de secretos oficiales, le respondía: "No haga ninguna disociación entre el Gobierno y yo, soy parte de este Gobierno y muy honrada de ser parte de este Gobierno", añadía con la voz quebrada ante los tímidos aplausos del resto de la bancada azul.

¿Está la cabeza de Robles en peligro?

La pregunta que sobrevuela en el Congreso es si estamos ante las últimas horas de Robles al frente de la cartera de Defensa. Un ministro que conoce bien a Sánchez afirma que "la mejor manera de no conseguir una dimisión es pidiéndola". En el sector socialista creen que la ministra de Defensa es de su "total confianza" y que no prescindirá de ella. Aunque nadie olvida que Carmen Calvo o José Luis Ábalos también lo eran.

¿Qué hacer un alguien declara la independencia?

Dentro del hemiciclo, los separatistas, Junts, CUP, ERC y hasta el PNV, lanzaban una ofensiva con varias preguntas. Margarita Robles aprovechaba la intervención de la "cupaire" Mireia Vehí para responderle con otra pregunta: "¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia?".

La ministra de Defensa añadía que a los separatistas "les viene muy bien ahora aparecer como víctimas, pero nunca les he visto defender los principios básicos del Estado de derecho ni los derechos y libertades de todos, absolutamente todos los ciudadanos.

Las declaraciones no gustaban a los separatistas que veían en esas palabras una defensa del presunto espionaje. Gabriel Rufián invitaba desde los pasillos que pidiese "su entrada al PP. Es la mejor ministra del PP". Algo que respondía Robles a los pocos minutos: "No me tengo que ir a ningún partido político. Tengo que actuar con arreglo a la legalidad y a mis convicciones".