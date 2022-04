La sangre no llegó al río. Las amenazas de los proetarras de Bildu de tumbar la agenda legislativa se han quedado en eso: amenazas. Al final, los proetarras aprobarán el Decreto económico del Gobierno según ha dicho su portavoz, Mertxe Aizpurúa. La portavoz de Bildu se ha guardado hasta última hora el sentido de su voto.

"Actuaremos con responsabilidad y aprobaremos este decreto", ha dicho en la tribuna del Congreso la compañera del terrorista Arnaldo Otegi. "Hacemos un ejercicio de responsabilidad más pero el respeto debe ser mutuo y espiar a quienes permitimos que este gobierno avance, no es ni tenernos respeto ni mostrar responsabilidad", ha amenazado la diputada de Bildu.

Los cinco votos de los proetarras se suman así a los del PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), Partido Regionalista de Cantabria (1) y la ex diputada morada Meri Pita. Además Coalición Canaria se abstiene. Así las cosas, el decreto saldrá adelante ya que habrá más votos a favor que en contra, aunque ERC se ha situado en el no y no se conoce la postura del Partido Popular.

ERC votará no

Minutos después de comenzar el debate, Esquerra Republicana ha enviado un comunicado en el que ha anunciado que "votará en contra del Real Decreto del gobierno español después de que no asuma responsabilidades por el espionaje del caso Pegasus".

"El gobierno español no se ha movido en las últimas horas, tal y como pedían los republicanos, para asumir responsabilidades tras el caso de espionaje ilegal que afecta a más de 60 personas del movimiento independentista", aseguran los separatistas en un comunicado.

Y añaden, a modo de amenaza: "El voto de Esquerra Republicana es un voto por la defensa de los derechos y libertades más fundamentales. Es un voto en la defensa de la ciudadanía y la democracia. Y es un primer aviso al gobierno español, que debe asumir responsabilidades y garantizar toda la transparencia en el caso Pegasus, un nuevo caso de represión política. Para empezar, la ministra responsable de este escándalo debe dimitir. Nada de esto ha ocurrido hasta ahora.

