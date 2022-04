El Pleno para constituir la Comisión de Secretos Oficiales, en la que por primera vez en democracia estarán ERC y Bildu, ha vivido momentos de gran tensión cuando la secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, se ha dirigido a la presidenta de las Cortes, Meritxel Batet, para reprocharle haber cambiado la mayoría necesaria para su configuración, beneficiando así los intereses del Gobierno que debe pagar a Bildu su apoyo al decreto de medidas económicas aprobado este jueves.

"No pierde oportunidad de prostituir esta Cámara", le ha dicho la diputada de Vox a la presidenta de las Cortes, a la que se ha referido como la "Dolores Delgado del Congreso" por plegarse a los intereses de Pedro Sánchez para "superar" cada una de las votaciones que tiene lugar en el Parlamento y que, desde hace meses, supone un auténtico calvario para el presidente por lo ajustado de las mayorías.

Olona ha hecho un repaso por las polémicas protagonizadas por Batet, como la de los juramentos de los diputados separatistas, la votación de la reforma laboral, la decisión sobre el diputado de Podemos Alberto Rodríguez o el cierre del Congreso durante el estado de alarma, para concluir que está "aniquilando" el Congreso y la "separación de poderes". La presidenta de las Cortes le reclamaba "no dirigirse a esta presidencia" e interrumpía su intervención para pedirle que acabara porque se agotaba su tiempo.

Después de que la diputada de Vox concluyera su intervención, Batet tomaba la palabra para dirigirse a ella cuando ya estaba sentada en su escaño: "Si no tiene motivación para realizar una intervención que respete el decoro y la educación de esta Cámara, no se dirija a la única persona que no puede entrar en debate en el Pleno del Congreso. Tenga un mínimo de elegancia".

El repaso al historial de ETA

Durante su discurso, la diputada de Vox ha elogiado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al CNI, recordando cómo infundían temor entre los terroristas de ETA, que asesinaban con un tiro en la nunca, hasta el punto de provocar que se orinaran encima sólo con verles porque "se sabían descubiertos y culpables" al ser "cazados" por la policía.

Utilizando este ejemplo, Olona lo ha comparado lo ocurrido entonces con el malestar de los separatistas al verse espiados en el caso Pegasus por haber sido "pillados" y "saberse culpables de atentar contra la seguridad nacional de España". "No hay caso, por más que intenten montar esta farsa para intentar desestabilizar nuestro Estado y erosionar nuestra democracia", decía, reprochándoles que acusen al CNI "sin prueba alguna". "Si a mí me expiase el CNI. me preocuparía mi abuela cuando algunos de ustedes se meten con su nieta o mi mejor amiga Elisa cuando a solas bromeamos de casi cualquier cosa", ha ironizado.

La votación final ha concluido con la elección de los portavoces parlamentarios para formar parte de la Comisión que serán Héctor Gómez del PSOE, Cuca Gamarra del PP, Iván Espinosa de Vox, Pablo Echenique de Unidas Podemos, Gabriel Rufián de ERC, Edmundo Bal de Cs, Míriam Nogueras de JxCat, Mertxe Aizpurua de Bildu y Aitor Esteban del PNV.