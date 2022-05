Una comisión abierta, con documentos desclasificados, eso es lo que quieren los socios de Pedro Sánchez, incluyendo su compañero de Gobierno, Unidas Podemos. "Vamos a votar a favor de la Comisión de Investigación porque pensamos que es un instrumento que podría servir para aclarar algunos de los extremos", aseguraba este martes el portavoz morado, Pablo Echenique, quien, a diferencia de los separatistas, votará en contra de la comparecencia del "presidente del Gobierno".

La petición de una comisión de investigación se votará este martes en la junta de portavoz del Congreso. Los socialistas creen que con dar explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales, es suficiente y se niegan a un proceso abierto a las cámaras. Sin embargo, la postura a favor de ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, Más País y Compromís compromete el plan inicial de Moncloa. Queda por ver qué hará el PP, cuyo voto resultará clave.

"Es bastante probable, por lo que sabemos que el PSOE, vote en contra", añadía el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "Creo que no son conscientes de las consecuencias del voto", desafiaba a los socialistas con tono amenazante, mientras advertía: "Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura, no está valorando la magnitud de lo que tenemos en frente".

ERC tilda de "escandalazo" el espionaje Pegasus mientras que otro de los socios más leales de Sánchez, el PNV, añadía que su confianza "se había quebrado" y mostraba su desprecio hacia la comisión de Secretos Oficiales. "Es una comisión informativa, de control, no de investigación", terciaba Aitor Esteban. "Como no se puede decir nada, a ver cómo pedimos responsabilidades", remataba el portavoz del PNV.

Podemos señala al CNI

La asunción de responsabilidades es otra de las cuestiones que está por ver. Unidas Podemos, que hasta ahora, había apuntado sólo a Margarita Robles, señalan ahora también a la responsable del CNI, Paz Esteban, para luego volver a poner en el disparadero a la ministra de Defensa. "Y es evidente de qué ministerio depende el CNI", añadía Echenique.