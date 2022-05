Santiago Abascal pone en duda la denuncia hecha por el Gobierno de Pedro Sánchez, que asegura, ahora, que el presidente y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido víctimas de espionaje con el sistema Pegasus. Unos hechos que daba a conocer justo antes de que comenzaran los actos de celebración del 2 de Mayo en Madrid y en plena crisis con sus socios separatistas, que pedían la dimisión de Robles después de acusar al CNI de intervenir sus móviles.

"Yo pongo en cuestión cualquier anuncio que haga este gobierno porque hemos visto cómo intentaron interferir en la campaña electoral de Madrid hablando de cartas con balas caducadas y cuchillos con kétchup", ha ironizado el líder de Vox durante una entrevista en Telecinco, en la que ha puesto en cuestión que el Gobierno haya decidido "airear" el "supuesto espionaje" justo en este momento.

Por si quedaban dudas, el líder de Vox ha insistido en sus sospechas asegurando que "desconfía de la denuncia del presidente del Gobierno" puesto que no cree que "el teléfono del presidente pueda ser espiado". Aún así, no lo ha descartado completamente al preguntarse "qué puede haber ocurrido con los móviles de los demás, que no tienen las mismas medidas institucionales", sin mostrar preocupación por si ha sido víctima.

El momento elegido para "airearlo"

Al igual que hicieran ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sembraron sospechas sobre el momento elegido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para denunciar lo ocurrido, Abascal también ha puesto en duda las intenciones del Gobierno: "Si lo sabía hace dos meses ¿por qué nos lo cuenta en este momento? Y si esto es verdad ¿hace bien aireando la inseguridad del Estado?", se ha preguntado Abascal, que ha calificado de "gravísima" cualquiera de las opciones.

Preguntado por la posible implicación de Marruecos en el espionaje, Abascal insistía en poner en duda "que el espionaje realmente se haya producido", colocando el foco sobre el Gobierno y sus "cesiones" ante el reino alauí, tras el giro dado en la cuestión del Sáhara que se produjo al margen del propio Consejo de Ministros, la oposición, el Congreso de los Diputados y los españoles.

La relación con Feijóo

Preguntado por las declaraciones de Núñez Feijóo en el programa de Bertín Osborne de la misma cadena, Abascal ha ironizado con el hecho de que el presidente del PP pretenda marcar distancias con Vox. "Es gracioso que diga que Vox no pertenece a su familia política o ideológica ¿acaso pertenece el PSOE, al que está ofreciendo pactos permanentemente?", se ha preguntado, insistiendo en reclamarle que "aclare" si está dispuesto a formar parte de "la alternativa" a Pedro Sánchez.

Sobre las expectativas en Andalucía, Abascal ha despreciado las encuestas que dan al PP una mayoría cercana a la absoluta, recordando que siempre han fallado en sus predicciones con respecto a Vox. "Las encuestas han mentido sobre Vox, me dan igual los Tezanos de derechas o izquierdas", ha dicho.

El líder de Vox ha elogiado a su candidata, Macarena Olona, a la que ha definido como "la mejor opción", mostrando su confianza en que va a lograr un resultado "espectacular" y aventurando que, con ella, el partido "tienen opciones de ganar".