Acompañada de un trolley con actas judiciales motivadas para justificar el espionaje a 18 separatistas, la directora del CNI, Paz Esteban, ha estado durante cuatro horas explicando a los 10 diputados de la Comisión de Secretos Oficiales que la inteligencia española ha actuado bajo el amparo de la ley.

La directora del CNI ha acreditado, con numerosa documentación, ante los portavoces la orden judicial que ampara la legalidad de la vigilancia a 18 independentistas por presunta actividad ilícita y ha negado el espionaje masivo.

Sus explicaciones no han convencido, como era de esperar, a los independentistas. Gabriel Rufián, de ERC, era el primero en salir de la reunión, tras 3 horas y media, rumbo a una entrevista con TV3 para airear lo que se estaba contando dentro, mientras el resto seguían reunidos. Los separatistas siguen enfadados con las explicaciones porque no habría motivaciones del resto de espionajes que denuncia CitizenLab, más de 60, y que en ERC, Junts o Bildu creen verídicos.

"Para el resto de espiados plantean dos vías. Uno: una nación extanjera. Dos: organismos del Estado que tuvieran capacidad de espionaje con un programa parásito", decía Gabriel Rufían. En el separatismo, y en Unidas Podemos, creen que hay "células descontroladas" que podrían espiar.

"Salimos más preocupados de lo que entramos", decía Pablo Echenique, de Unidas Podemos, quien se alineaba con los separatistas y pedía "responsabilidades políticas", poniendo en la picota, una vez más, a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los morados también quieren que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "desclasifique los documentos" que Esteban les ha mostrado

Entre los espiados sin motivación judicial estaría la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. "Este móvil ha sido infectado con Pegasus", decía en la sala de prensa del Congreso de los Diputados mientras lamentaba que se haya "demostrado que ha habido un espionaje masivo a un movimiento como es el independentista".

Respaldo de PP y Vox a Paz Esteban

Tanto al Partido Popular como a Vox las explicaciones de Paz Esteban les han parecido "suficientes". Según ha explicado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, la directora del CNI ha dejado claro que "se ha actuado conforme a lo que la directiva de inteligencia marca y conforme a la legalidad".

Sobre lo que no ha dado explicaciones Paz Esteban ha sido sobre las comunicaciones dentro del Gobierno por lo que los populares insisten en que Sánchez debe comparecer en el Congreso y explicar "esas interferencias en dispositivos móviles" del Ejecutivo.

Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo también ha insistido en que "queda la comparecencia de Sánchez", ya que el presidente del Gobierno tiene "que explicar quién ha pedido que fuesen espiados determinados políticos catalanes". "El CNI lo que ha hecho es espiar a determinados políticos catalanes con autorización judicial previa solicitud del órgano político competente. Necesitamos saber quién es este órgano y si el momento del espionaje tenía relevancia política desde el punto de vista de la estabilidad o de la conformación del gobierno", ha explicado el líder del PP.

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que "las explicaciones me han parecido suficientes, la directora del CNI ha transmitido la imagen de ser una persona competente, profesional, técnica y alejada de los vaivenes políticos. Lo que nos ha trasmitido da razones para aumentar la confianza, de los que tienen una mentalidad razonable, en el CNI".

El portavoz del Vox ha añadido que desea "que una persona que ha estado 40 años en diversas labores y ha demostrado sus solvencia" como Paz Esteban "no sea la cabeza de turco del gobierno" en esta crisis.

Escepticismo desde la entrada

Ya a su entrada, los separatistas mostraban su escepticismo. "No espero nada. No se puede decir nada. Es absurdo ir a un comisión sin cámaras de la que no se puede decir lo que pasa dentro", decía indignado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien anticipaba que le iba a preguntar a Paz Esteban "si ha sido Marruecos o el CNI"

"Esclarecer lo antes posible lo que se ha vivido", añadía el portavoz del PSOE, Héctor Gómez a su entrada. Mientras que Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, recordaba que Paz Esteban lleva trabajando en el Centro desde hace más de cuarentena años y esperaba que ahora vea "respaldada su actividad".

"Esperamos que la directora del CNI no desvele ningún secreto que pueda perjudicar a la seguridad del Estado delante de Bildu, ERC, Junts o la CUP", añadía el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.