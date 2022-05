Moncloa rehúsa comentar las acusaciones de Asens tras sugerir que Marruecos ha chantajeado a Sánchez

La Moncloa guarda silencio y se niega a comentar las declaraciones de uno de los portavoces de los partidos que conforman la coalición de Gobierno. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, sugirió este jueves en el programa Café d´Idées de TVE Cataluña que los últimos volantazos de España en el Sáhara podrían estar relacionado con la información robada al presidente del Gobierno de su móvil.

"Aquí hay una pregunta que mucha gente se puede plantear; es legítimo pensar que estas gigas que le han robado al presidente del Gobierno en su móvil tienen alguna cosa que ver con el cambio de posición del Gobierno de España con el Sáhara", afirmaba Asens. Veinticuatro horas después La Moncloa sigue sin salir al paso de las acusaciones pese a los intentos de Libertad Digital por lograr un posicionamiento o un desmentido. El silencio se instala en el equipo de comunicación más próximo a Pedro Sánchez.

La acusación de Marruecos en el caso Ghali

El espionaje al móvil de Pedro Sánchez, desvelado este lunes por La Moncloa, se produjo el 19 y el 31 de mayo de 2021. En ese momento, Rabat ordenó un ataque híbrido contra Ceuta. Más de 6.000 migrantes asaltaron la ciudad autónoma sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidieran. Fue la respuesta de Mohamed VI al ingreso en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, bajo una identidad falsa.

Las pistas que conducen a Marruecos no se acaban ahí. El diario británico The Guardian ha desvelado esta semana que Rabat estaría detrás del espionaje con Pegasus a 200 móviles españoles, aunque no ha desvelado las identidades de los atacados.

En las últimas horas, algunos sectores de Unidas Podemos están alentando en privado que "el chantaje", del que habla Asens, podría estar relacionado con el juicio por el Caso Ghali, en el que está imputada la exministra de Exteriores, Arancha Gónzalez Laya, por acoger bajo identidad falsa al líder del Frente Polisario.

Desde que Sánchez cambió de manera unilateral, sin consultar al Parlamento y tampoco a su socio de Gobierno, la postura española con respecto al Sáhara, las dos acusaciones populares personadas en el caso, una de ellas muy vinculada al Gobierno alauita, se han desactivado pese a que hasta hace unas semanas estaban pidiendo la imputación de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y encubrimiento , al considerar que el presidente del Gobierno fue "el verdadero responsable de la entrada de Ghali".

¿El móvil de Marlaska también infectado?

La Moncloa no ha aclarado qué tipo de información hay entre los 2,7 gigas de información extraída al presidente del Gobierno de su móvil. No se sabrá si eran documentos, mensajes, audios, fotos o vídeos. En el Palacio Gubernamental ya advierten que sólo comentarán en los próximos días los resultados del resto de los móviles analizados aunque la Agencia Efe ya apunta que el terminal del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también habría sido infectado con Pegasus.