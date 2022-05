El Gobierno plantea transformar la comisión sobre "las cloacas" en un aquelarre contra el PP

El Gobierno y el PSOE han visto una oportunidad de oro en los audios del excomisario Villarejo filtrados a El País, en el que salen conversaciones con exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal, para recoger el guante de sus socios separatistas y Unidas Podemos que este jueves registraron una petición en el Congreso para crear una comisión parlamentaria sobre las llamadas "cloacas" del Estado.

El texto, que incluso culpaba a Pedro Sánchez, de no haber limpiado "las cloacas", relacionaba el caso Pegasus con la existencia de una "posible existencia de cualquier trama parapolicial al margen de la legislación y el control democrático en el seno de las instituciones".

Los socialistas, que se movían en un escepticismo inicial, ahora no cierran la puerta a apoyar la creación de esa comisión y pedir a Alberto Núñez Feijóo "explicaciones públicas" sobre todo lo relativo a casos como la 'Kitchen' o 'Tándem'. Transformar una comisión sobre Pegasus en las relaciones del PP con Villarejo y otros comisarios.

"Es muy importante ver el radio, el alcance, el contenido y el objeto real", ha afirmado el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez , que ha emplazado a su debate en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja durante la semana que viene. "No está definido", han añadido fuentes del Ejecutivo sobre el posible respaldo a esta comisión registrada por ocho partidos y sus socios de Gobierno.

Poner el foco sobre los audios

Mientras tanto, La Moncloa ya pone el foco en las grabaciones e insinúa las relaciones entre el PP y el comisario Villarejo. "No siendo nuevas las declaraciones no deja de producirnos irritación que hubiera un Gobierno que usara al Estado con estos métodos", ha añadido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sobre los audios que lleva desde este lunes publicando El País. "No siendo nuevos, ponen los pelos de punta", ha insistido y ha prometido "el presidente del Gobierno puso fin a esas prácticas".

A las declaraciones se ha sumado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha invitado a los socialistas a plantearse el respaldo a la Comisión tras escuchar unos audios "muy jugosos". Los morados piden a sus socios de Gobierno que se esclarezca si quedan "residuos" de esta etapa y determinar las medidas para "defender a la democracia de esas cloacas".

Sin fecha para la reunión Aragonés- Sánchez

Aceptar esta Comisión de Investigación es una de las condiciones que pone ERC a La Moncloa para restablecer los puentes, volados tras conocerse el espionaje con Pegasus. El Gobierno tampoco descarta respaldar otra de las peticiones de los separatistas: la desclasificación de documentos sobre Pegasus, "si fuera necesario, en el ámbito judicial", como ha matizado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La ministra de Política Territorial ha emplazado, a todos aquellos que quieren más explicaciones, a la próxima semana. "Se ampliarán en la próxima comparecencia que tendrá en el Congreso de los Diputados", ha insistido sobre la declaración que tiene previsto hacer Pedro Sánchez el próximo miércoles.

Para lo que no hay fecha para la reunión entre Aragónes y Sánchez, con la que se iban a limar asperezas. Fuentes del Gobierno descartan que sea esta semana ya que el jefe del Ejecutivo tiene cerrados actos hasta el viernes.

Un viaje privado

Lo que parece que será más inminente será el viaje del rey Emérito. Don Juan Carlos podría volver esta misma a España, según le ha comunicado a su círculo más íntimo. "Es una decisión que no compete al Gobierno, no compete a nosotros pronunciarnos, es la Casa Real quien tiene que hacerlo en su caso", ha afirmado la portavoz de La Moncloa, Isabel Rodríguez. Fuentes del Gobierno afirman que se trata de un viaje privado y que no tienen nada que añadir.