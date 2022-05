Este miércoles durante la sesión de control al Gobierno Pedro Sánchez insultó a Policía y Guardia Civil calificándolos de "piolines" durante su intervención en el golpe de Estado dado por sus socios en Cataluña. Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico cómo "cuando crees haber visto toda la indignidad dialéctica de Sánchez siempre es capaz de superarse".

Rosa Díez ha subrayado que "Sánchez escupió" ese insulto de "piolines" contra los servidores públicos, "que fueron a Cataluña a defender las libertades y la democracia, asumiendo el discurso de la gentuza que tiene por socios". En este punto se ha preguntado "tras llamarles ‘piolines’ cuánto va a tardar en llamar ‘txakurras’ a los policías y guardias civiles en el País Vasco, porque Otegi no va a ser menos que los golpistas".

El insulto de "piolines" ha hecho que pasen desapercibidas otras perversiones cometidas por Sánchez durante su intervención. "Sánchez también dijo que ‘cuando el PP gobierna proclaman una DUI’, no hombre, se llama golpe de Estado". Pero es que, ha añadido Díez, "parece que el golpe fue contra el PP y no contra la democracia".

El presidente también dijo que ahora con su Gobierno se vive una normalidad democrática. Rosa Díez le ha preguntado si "es normal que el Jefe del Estado no pueda ir a la entrega de despachos de los jueces en Barcelona, o que no se pueda dar el premio Princesa de Gerona en Gerona, o que no se cumpla la sentencia del 25% para que los niños puedan estudiar en español, o que el Gobierno amnistíe a todos los golpistas y conceda los avales para que los ladrones vuelvan a robar... igual la normalidad para Sánchez es eso".