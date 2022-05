Santiago Abascal ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico en una entrevista en la que ha comentado el momento político actual y, sobre todo, lo que cabe esperar de las próximas elecciones en Andalucía.

A este respecto, y comentando la impugnación de la candidatura de Macarena Olona, Abascal ha explicado que "contra nosotros lo han intentado todo" y que, en ese todo, incluso se ha llegado a incluir la violencia, aunque también ha advertido de que esa táctica no tiene ningún éxito.

El de Vox ha lamentado también que el ataque a la candidatura de Olona ha sido generalizado, "unos por acción y otros por omisión" y que incluso algunos miembros del PP la han criticado y el propio Juanma Moreno ha guardado silencio al respecto y "se ha puesto de perfil".

Los errores del PP

Abascal ha criticado los intentos del PP de alejarse de un futuro gobierno en coalición con Vox. "Esto ya lo han intentado en Castilla y León y fracasó", ha dicho, reafirmado la postura de su partido, que exigirá entrar en el gobierno para apoyar a los populares: "Ya dijimos en Castilla y León que no queríamos el voto de los que querían que se lo entregásemos gratis al PP".

A este respecto, ha explicado que lo que más ayuda a su partido en las campañas electorales "es la claridad del mensaje de Vox sobre lo que tiene intención de hacer" tanto respecto a pactos postelectorales como a otros asuntos.

Abascal ha insistido en que Vox tiende la mano al PP "para entendernos en lo posible para echar a Pedro Sánchez, sabiendo que tenemos muchas diferencias, que tenemos muchos reproches mutuos que hacernos". Ha contado que aún no se ha reunido con Feijóo: "No hay prisa en vernos, pero sería bueno". "La prioridad es echar al PSOE y con el PSOE hay que tener una distancia infinita. No se puede llegar a un acuerdo sobre el poder judicial ni sobre nada: a Pedro Sánchez hay que darle la batalla hasta que se vaya", ha remarcado.

Andalucía, ¿una "realidad nacional"?

Abascal ha declarado que su partido afronta las elecciones andaluzas con unos datos que muestran que podrían "obtener el mismo número de diputados que Juanma Moreno en las anteriores elecciones": "Entiendo que al que va cuesta abajo le cueste entender la realidad, pero es un gesto feo patrimonializar los votos, como hizo el señor Feijóo". El líder de Vox ha señalado, a propósito de las declaraciones de Bendodo sobre la plurinacionalidad de España, que "luego llega Feijóo y le regaña, pero antes dijo que Galicia era una nación sin Estado". "Han llegado a aceptar en el reciente Estatuto de Autonomía de Andalucía que Andalucía es una realidad nacional. Cuando no tienes clara la idea de nación, te cuesta defender a los nacionales, saber quiénes son, te cuesta defender las fronteras…", ha agregado.

Tres propuestas básicas para Andalucía

Sobre la impugnación de la candidatura de Olona, Abascal ha apuntado que, si bien "se han equivocado" y "han actuado arbitrariamente", a la vez, "han señalado sus vergüenzas, y nos han permitido recordar que en Andalucía hay 30.000 ilegales empadronados, con tarjetas sanitarias que pagan los andaluces, que no viven en España y que sólo están empadronados para hacer turismo sanitario".

Siguiendo por aquí, el líder de Vox ha dicho cuáles serán los tres puntos principales del programa de Olona en la región: primero, "desde la Junta de Andalucía deben de dejar de contribuir al efecto llamada"; segundo, aumentar el "recorte del gasto político, que ha sido, claramente, insuficiente": "La industria política en España tiene acogotados a los españoles y está detrás del saqueo fiscal", y tercero, "derogar toda la legislación izquierdista, que sigue incólume, tanto en materia de género como en materia de memoria histórica".