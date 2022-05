Santiago Abascal ha sido, como es habitual, muy crítico con el presidente del Gobierno. En su opinión, las últimas iniciativas políticas del Gobierno son "una huida hacia delante" que revela que "Pedro Sánchez sólo piensa en Pedro Sánchez" y que "va a llegar a cualquier pacto con tal de mantenerse en el poder".

En su opinión el del PSOE "está dispuesto a lo que sea y tenga el coste que tenga" tanto para España como para su propio partido ya que "quiere sostenerse en el poder y agotar la legislatura a costa de lo que sea".

Preguntado sobre si será candidato ha asegurado que "hará lo que más convenga a Pedro Sánchez" y se ha mostrado convencido de que "el narcisismo estará detrás de su decisión", por lo que "tengo la impresión de que no querrá admitir una derrota como la que todos sabemos que va a sufrir".

Tender la mano al PP para echar a Sánchez

Abascal ha insistido en que Vox tiende la mano al PP "para entendernos en lo posible para echar a Pedro Sánchez, sabiendo que tenemos muchas diferencias, que tenemos muchos reproches mutuos que hacernos". Ha contado que aún no se ha reunido con Feijóo: "No hay prisa en vernos, pero sería bueno". "La prioridad es echar al PSOE y con el PSOE hay que tener una distancia infinita. No se puede llegar a un acuerdo sobre el poder judicial ni sobre nada: a Pedro Sánchez hay que darle la batalla hasta que se vaya", ha remarcado.

Derogar todas las leyes de Sánchez y Zapatero

Contestando a las preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico, el presidente de Vox ha dicho que él también intentará "gobernar en solitario" si hay un adelanto de las elecciones generales. Abascal ha anunciado que lo primero que va a hacer es "derogar todo lo que ha hecho la izquierda con Pedro Sánchez y Zapatero". En los primeros días de Gobierno prepararían "una batería legislativa de derogaciones y nuevas leyes". Y si estando en el Gobierno la Generalidad vuelve a dar un golpe de Estado trataría de intervenirla "con un artículo 155 permanente" y si alguien, como los golpistas, "anuncia la comisión de un delito le enviamos a la Policía para detenerlo".

Otro de los asuntos por el que le han preguntado los oyentes de esRadio es por la proliferación de violaciones grupales entre menores. Ha dicho que "la edad penal tiene que bajar" y que si los que cometen esos delitos son extranjeros ilegales hay que "expulsarlos".