García-Gallardo a La Sexta: "Son ustedes una vergüenza para España"

En una muestra del trato habitual de La Sexta y otros medios hacia Vox, la cadena televisiva había acusado al vicepresidente de Castilla y León de faltar al respeto a una procuradora de las Cortes con discapacidad.

Una acusación que incluso ha llegado a la sesión de control al Gobierno, pues en la disparatada intervención de Nadia Calviño en su respuesta a Iván Espinosa de los Monteros, en la que además de relacionar a Vox con la matanza en Texas, ha comentado "qué se puede esperar de una formación política que en las Cortes de Castilla y León ayer faltó al respeto a las personas discapacitadas, que falta al respeto a las personas diferentes, que trata de arengar el miedo (sic) a las personas diferentes".

El de Vox ha respondido este jueves de forma contundente en una declaración breve ante micrófonos de la cadena que él mismo ha publicado en su cuenta de Twitter.

A la mentira se responde con la verdad. pic.twitter.com/cnmsde3fMI — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) May 25, 2022

Visiblemente enfadado, García-Gallardo se ha dirigido a los periodistas de La Sexta y les ha acusado de me faltar a la verdad: "Eso es mentira, lo que no es normal es que los periodistas de La Sexta manipulen siempre que tienen ocasión los mensajes de Vox".

El vicepresidente y procurador ha asegurado que el no dijo tal cosa: "Yo le dije, y a petición suya de que no la tratara con paternalismo, que le iba a contestar como a cualquier persona, sin condescendencia", ha explicado, para rematar finalmente "así que no mientan, son ustedes una vergüenza para España".