La justicia rechaza el recurso de Andaluces Levantaos contra el empadronamiento de Olona por no llegar a tiempo

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada ha inadmitido a trámite la demanda interpuesta por Andaluces Levantaos contra la candidatura de Macarena Olona por Vox de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio.

La decisión, anunciada tras una vista rápida en la que se le ha dado audiencia a las partes, se adopta al considerar que el plazo de impugnación ya estaba agotado cuando la coalición de izquierdas presentó el recurso. De esta manera, la justicia vuelve a dar la razón a Olona por segunda vez.

La izquierda vuelve a llegar tarde

"¿Y esta gente pretende venir a gobernarnos?", se ha preguntado la candidata de Vox desde Granada, donde ella misma ha confirmado la noticia, burlándose de la izquierda. No en vano, hay que recordar que no es la primera vez que esta coalición tiene un problema con los plazos, ya que hace tan sólo unas semanas Podemos se quedó fuera de la misma por no firmar a tiempo su inscripción en el registro.

"Tontos, tontos, tontos....", ha sido el grito más escuchado en la plaza del Campillo de Granada, donde Olona participaba este sábado en un mitin junto a Santiago Abascal. La candidata de Vox ha celebrado así que la Justicia haya vuelto a reiterar que su empadronamiento y su candidatura son legales. "Como no puede ser de otra manera, porque en Vox somos un partido de ley y orden", ha puntualizado.

"Granada, estoy en casa"

Ya a su llegada, la candidata había comenzado su discurso haciendo un guiño a los granadinos. "Granada, estoy en casa y soy vuestra", fueron sus primeras palabras para, a continuación, denunciar que "los mismos que lanzaron el bulo de ‘Navajita Plateá’ -en referencia a las misivas con balas que Pablo Iglesias recibió en la última campaña electoral-son los mismos que han intentado echarme de Granada y de Andalucía".

Una vez que la Justicia le ha dado la razón, Olona está convencida de que Vox logrará la presidencia de la Junta de Andalucía. "Y no hay encuesta cocinada del candidato del Partido Popular que sea capaz de esconder lo que está pasando, el cambio extraordinario que estáis empujando desde la calle", ha subrayado.

Convencidos de la victoria

En esta misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado que no hay mejor encuesta que la de la calle, en referencia a la gran cantidad de asistentes que están teniendo todos los mítines convocados por la formación.

"Vaya encuesta la de hoy, vaya encuesta la de ayer en Málaga, qué susto se van a llevar algunos en las elecciones del próximo 19 de junio", ha ironizado Abascal, que ha reiterado que "a Moreno Bonilla se le está poniendo cara de vicepresidente. No sabemos si del PSOE o de Macarena Olona, eso lo tendrá que decir el PP, que tendrá que decidir dónde quiere estar".

Además, el líder de Vox ha situado Andalucía como el inicio del cambio de rumbo en España para echar a Pedro Sánchez y sus socios de La Moncloa y acabar así con un sinfín de leyes "sectarias", entre las que ha situado la polémica ley del ‘sólo sí es sí’. "Cuando nos deis la mayoría que España necesita, la legislación de la izquierda solo va a ser una pesadilla lejana, porque nos va a durar 15 minutos toda la porquería que ha traído Podemos y que ha traído el Partido Socialista desde Zapatero hasta Pedro Sánchez.", ha sentenciado.