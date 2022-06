Moncloa asume un nuevo desaire de Biden a Sánchez: no le recibirá ni siendo el anfitrión de la cumbre de la OTAN

Joe Biden no recibirá a Pedro Sánchez en la Casa Blanca pese a que suele ser tradicional que el presidente norteamericano ultime, en una cena de trabajo con el país anfitrión, la cumbre de la OTAN. En la Moncloa ya asumen que ésta no se producirá y centran todos sus esfuerzos en conseguir, al menos, una reunión bilateral en España, cuando Biden visite Madrid para asistir al encuentro de la Organización Atlántica.

"Todavía no se sabe el calendario de las bilaterales", lamentan en el palacio gubernamental donde recuerdan que la agenda de la cumbre no está cerrada pese a que quedan apenas cuatro semanas. Lo que ya asumen es que Sánchez no viajará a Washington. Su papel como anfitrión le dejaba en una situación privilegiada para visitar por primera vez la Casa Blanca. Así sucedió con José María Aznar.

Aznar sí fue invitado

La primera visita del expresidente del Gobierno a la residencia del presidente norteamericano se produjo el 30 de abril de 1997, sólo unas semanas antes de la cumbre de la OTAN en Madrid, que se celebró los días 8 y 9 de julio de 1997, en la que se acordó la incorporación de Polonia República Checa y de Hungría a la Organización Atlántica, y que se acabaría por oficializar sólo dos años después.

El presidente de Estados Unidos por aquel entonces, el también demócrata, Bill Clinton, elogió la candidatura de Madrid "como el lugar apropiado para celebrar la cumbre de la OTAN". Durante la cena de trabajo, tal y como se pueden leer en las hemerotecas, Clinton aseguró a Aznar que la secretaria de Estado, Madeleine Albright, estaba en esos momentos en Moscú, tranquilizando a los rusos sobre la ampliación de la OTAN a países de la antigua órbita del pacto de Varsovia.

Robles en Washington

El encuentro de Clinton y Aznar contrasta con el vacío que Sánchez sufre por parte de Biden. El expresidente del Gobierno, aprovechando los preparativos de la cumbre de la OTAN, fue invitado a la Casa Blanca pese a que apenas llevaba un año en La Moncloa. A Pedro Sánchez se le ha ignorado pese a que esta semana se cumplen cuatro años desde que llegó al Gobierno, gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En vez de invitar al presidente del Gobierno, como suele ser tradicional, la Casa Blanca ha limitado su invitación a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que mantuvo una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. El encuentro se produjo el pasado día 18 y ,según fuentes del Gobierno, sirvió como "preparativos de la cumbre de la OTAN".

La ausencia de Pedro Sánchez es llamativa porque la reunión de la OTAN, que se celebrará a finales de junio en Madrid, llega en un momento de gran tensión, con la invasión de Ucrania y con la candidatura de dos países a integrarse en la Organización Atlántica: Suecia y Finlandia. Una de las cumbres más importantes de la OTAN en su historia y en la que el anfitrión no es llamado a la Casa Blanca para ultimar los detalles.