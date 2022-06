La sentencia que condena a la exmujer de Johnny Depp, Amber Heard, a indemnizarle con 15 millones de dólares por difamación tras haberle acusado de maltrato, ha removido conciencias en EEUU ante el llamado movimiento Me Too. Un fallo que para el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, pone de relieve cómo "la sociedad culpabiliza a los hombres", en línea con lo que denuncia el partido sobre las leyes de género que "acaban con la presunción de inocencia del varón".

"La sentencia demuestra lo que sucede cuando las mujeres que no han sido maltratadas toman la ventaja en una sociedad que culpabiliza a los hombres por el hecho de ser hombres y creen a las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha dicho el portavoz de Vox en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntado por este asunto.

Espinosa se ha congratulado del fallo de la justicia norteamericana que condena a la exmujer del actor porque demuestra que "todavía hay algunos juzgados en los que eso no funciona", en referencia a la ideología de género.

Delgado y la "perspectiva de género"

Precisamente la "perspectiva de género" ha sido la excusa esgrimida por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para descartar al candidato que aspiraba a la Fiscalía de Menores y que no era afín a la que fuera ministra de Justicia del PSOE.

Una decisión que Espinosa ha calificado de "grave error", recordando que la Justicia está representada por una mujer con los ojos vendados precisamente para que "no tenga perspectiva de ningún tipo", ha defendido el portavoz parlamentario de Vox. "La Fiscal General está cometiendo un grave error", ha reiterado en declaraciones a la prensa.

En relación con Andalucía, Espinosa ha vuelto a rechazar la posibilidad de que Vox se abstenga para facilitar un gobierno del PP de Juanma Moreno aunque saque los mismos escaños que la suma de toda la izquierda junta. "No va a suceder y no va a dar la suma", ha dicho, recordando que se trata de la misma estrategia que los populares emplearon en Castilla y León y que "no les salió bien".