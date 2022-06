Anulada ya la polémica sobre el empadronamiento de Macarena Olona, Vox se ve obligado a responder a diario a la posibilidad de que el PP intente forzar su abstención para gobernar en solitario, si suma más que toda la izquierda junta. Juanma Moreno ha copiado la estrategia de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, a pesar de que no tuvo éxito, lo que arrincona a los de Abascal en la reacción al PP.

Lo que denominaron "bulo del empadronamiento" permitió a Vox crecer hasta dos puntos, tal y como informó Libertad Digital, pero la dirección concluyó que les impedía trasladar sus propuestas, según explicaron fuentes del partido a este periódico, porque en cada declaración a los medios, entrevista o acto todas las preguntas se centraban en el mismo asunto.

Algo similar ocurre ante la eterna duda sobre si el partido estaría dispuesto a abstenerse en caso de que el PP de Juanma Moreno logre sumar más que toda la izquierda junta o se quede cerca de la mayoría absoluta. A pesar de que Santiago Abascal, Macarena Olona, Iván Espinosa o Jorge Buxadé han rechazado cualquier apoyo o abstención si no entran en el gobierno, la pregunta todavía sigue sobrevolando al partido ante la incredulidad de políticos y medios.

La estrategia desarrollada en Madrid con Isabel Díaz Ayuso por el riesgo real de que pudiera gobernar la izquierda, con Pablo Iglesias de candidato, sigue persiguiendo a Vox a pesar de que ha reiterado en infinidad de ocasiones que lo ocurrido en la Comunidad es "una excepción", una "isla" que no va a volver a repetirse.

La palabra dada ante los electores

Castilla y León dejó clara la postura del partido, a pesar de que la mayoría de medios de comunicación y políticos dudaron hasta el último momento de cuál sería la posición que adoptarían. "Lo que Santiago dice en un mitin es un compromiso inquebrantable", aseguran dirigentes cercanos a él para resumir la determinación del líder de Vox por cumplir aquello que promete públicamente ante sus propios simpatizantes.

Fuentes de la dirección del partido explican que, durante las negociaciones para formar gobierno con Fernández Mañueco, el PP se mostró convencido hasta el final de que Vox acabaría cediendo y apoyarían su investidura si les ofrecían menos que a Cs, a pesar de haber conseguido un resultado parecido al que obtuvo la formación naranja tres años atrás.

"Creían que habría bajada de pantalones por nuestra parte, no nos conocen", aseguran personas cercanas a la negociación. Santiago Abascal tuvo que salir la misma mañana que se cumplía el plazo para firmar un acuerdo y advertir que Vox votaría "no" a la investidura si no le daban la vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de las Cortes, en los mismos términos que a Cs.

Vox llevará su estrategia hasta las últimas consecuencias

El posterior intercambio de llamadas que se produjo permitió cerrar finalmente un acuerdo apenas diez minutos antes de la hora límite, dejando constancia de que el PP había cedido en absolutamente todo. Una imagen que lamentan incluso en Vox, donde aseguran que no tenían intenciones de dejar en evidencia a su sucio o humillarle, pero el PP pudo haberlo evitado de haber tomado conciencia antes sobre la firmeza de Vox.

La situación vuelve a repetirse con Juanma Moreno. "Su intención de gobernar en solitario, aunque no logre mayoría absoluta, se dará de bruces con la realidad de Vox", aseguran fuentes del partido que insisten en cerrar toda posibilidad a "regalar" o "ceder sus votos", incluida la abstención, si no forman parte del gobierno.

La batalla de Andalucía no es sólo autonómica, tiene importantes implicaciones nacionales para todos los partidos, incluido Vox, que tendría difícil poder explicar a sus electores en unas generales su cesión ante el PP y la ruptura de la palabra dada. La dirección se muestra convencida de que el castigo entre sus votantes sería mucho mayor en ese caso que asumir el posible degaste de repetir elecciones por la "tozudez" del PP, explican.