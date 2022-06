Teresa Rodríguez acusa a Vox de "terrorismo machista" y Olona responde: "Su feminismo es puro hembrismo"

El debate electoral entre los candidatos a la Junta de Andalucía ha vivido su momento de mayor tensión cuando la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acusado a Vox de ser "el brazo político del terrorismo machista" por su oposición a la ideología de género. "Son el partido de los maltratadores", ha dicho.

Olona ha arrancado su respuesta parafraseándose a sí misma cuando pronunció desde la tribuna del Congreso su famoso discurso en el que aseguró que "el hombre no mata, mata un asesino, el hombre no maltrata, maltrata un cobarde", para a continuación reafirmar cada una de las promesas de su partido en esta cuestión. "Su feminismo es puro hembrismo", le ha respondido la candidata de Vox, que ha reclamado a Rodríguez "no hablar en su nombre", como madre, mujer, política y española que es.

La candidata de Adelante Andalucía ha atribuido los casos de maltrato al "patriarcado" como "causa de la violencia", señalando a Vox como "cómplice" por "ocultar las causas", "blanqueando a los maltratadores". Graves acusaciones ante las que Olona no se ha achantado al advertirle de que su partido "derogará todas las leyes ideológicas y sectarias que han aprobado" y que "se basan en el odio patológico hacia el varón".

La candidata de Vox le ha reprochado haber aprobado leyes que "han abandonado a las víctimas reales de la violencia como las mujeres, los homosexuales, los hijos o los hermanos", ha dicho. "Han creado víctimas de primera y de segunda categoría y tenía que aparecer Vox, lleno de amor por España, para hacerles frente", ha defendido ante el silencio del resto de partidos que han dejado a la candidata de Vox sola.

La cuestión migratoria

La margen de la ideología de género, la cuestión migratoria ha sido también motivo de disputa entre ambas. Rodríguez ha acusado al partido de Abascal de "enfrentarse a los más débiles y, si son niños, mejor" por la crítica de Vox hacia la situación de los menores no acompañado, que ha calificado de "sadismo".

"Son la derecha cobarde y racista", le ha dicho la portavoz de Adelante Andalucía que, precisamente, ha sido la que más ha cuestionado a Olona por haber nacido en Alicante y presentarse como candidata en Andalucía.