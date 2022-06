Rufián llama "tarado" a Puigdemont por proclamar la independencia

Puigdemont es un "tarado". Lo ha dicho en declaraciones a la televisión autonómica catalana Gabriel Rufián, representante de ERC en el Congreso de los Diputados. Respondía Rufián a una pregunta sobre el famoso tuit en el que acusó a Puigdemont de venderse por 155 monedas de plata –en alusión al artículo 155 de la Constitución– y no querer proclamar la independencia y declaró esto: "Decir que no la has cagado alguna vez en las redes es mentir. Ahora bien, decir que por un tuit mío se proclamó la independencia de Cataluña es de tarados. O sea, tarado es quien la proclamó, no quien publicó un tuit".

Las palabras de Rufián han provocado una airada reacción de Junts per Catalunya (JxCat) en el Parlamento catalán, donde han exigido al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, que desautorizase a su compañero de partido. Aragonès ha censurado a Rufián, ha elogiado a quienes "han destinado buena parte de su vida a luchar por las libertades de Cataluña" y ha adelantado que Rufián rectificaría. Dicho y hecho, el diputado de ERC en Madrid ha convocado a los medios en los pasillos del Congreso para pedir perdón a Puigdemont, a Aragonès y a Oriol Junqueras, a pesar de que sólo había llamado "tarado" al primero de ellos. Rufián, con la cabeza gacha y un hilo de voz, ha asegurado además que no se había explicado bien.

Estrategia de desgaste

Las disculpas de Rufián no han aplacado las iras de los dirigentes de JxCat, que se dicen "hartos" de los constantes ataques y falta de respeto hacia el "president" –en alusión al eurodiputado prófugo de la justicia española– por parte del parlamentario republicano.

La tensión entre ERC y JxCat es de tal calibre que los de Puigdemont tienen previsto consultar a sus afiliados la continuidad del acuerdo de gobierno en Cataluña entre ambas formaciones. Según el sentir mayoritario en JxCat, ERC no está cumpliendo el acuerdo de avanzar hacia la independencia. Este último episodio de Rufián ha vuelto a enervar a los miembros de JxCat, que también aprecian en el desprecio a Puigdemont una estrategia de desgaste de ERC para facilitar la ruptura y gobernar en Cataluña con el apoyo del PSC.