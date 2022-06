Sánchez admite ahora que su plan para bajar la luz no será del 40% sino de menos de la mitad

Pedro Sánchez ha asegurado que, esta vez sí, se bajará el precio de la factura de la luz gracias al tope del gas que Bruselas todavía no ha aprobado. El presidente del Gobierno ha aprovechado la última comparecencia en el Congreso, donde ha tenido que detallar su volantazo en el Sáhara y los resultados del último Consejo Europeo, para volver a rescatar su plan estrella como medida para luchar contra la inflación y ha pedido a la oposición que convalide el Real Decreto sobre política energética que llega este jueves al Congreso.

"Una vez aprobado por Bruselas, el mecanismo entrará automáticamente en vigor tras la convalidación del Real Decreto Ley", ha añadido el presidente sin detallar cuándo se notará en la factura y cómo van las negociaciones comunitarias. El presidente, sin embargo, se enmendaba a sí mismo con el impacto que tendrá esta medida en la factura.

"Supondrá una rebaja de entre un 15% y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país", ha asegurado Pedro Sánchez. Una rectificación en toda regla ya que durante estos tres meses desde que Bruselas aprobó la isla energética, el presidente del Gobierno ha estado asegurando que la bajada sería del 40%. Tras más de 90 días, Sánchez asegura que el efecto será inminente.

"Un timo" para el PP

La oposición le ha afeado que le pida el respaldo mientras se desconoce todavía el efecto real sobre la factura. "¿Qué fue de su promesa de bajar el 40% del recibo de la luz? Hoy ha hablado de un 15 o un 20, contento si consigue llegar a un 7 o un 8%", ha asegurado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha tildado de "timo" la propuesta del Gobierno.

"Bruselas le dio la llave para bajar el recibo de la luz de los españoles y usted no ha sido capaz de rebajarlo ni en un solo euro porque no ha puesto en marcha el mecanismo ni en abril, ni en mayo, ni en junio", le ha reprochado la portavoz del PP, Cuca Gamarra. "¿Cómo pretende que se convalide lo que todavía desconocemos y Europa todavía no ha dado el visto bueno?", ha añadido la política riojana sobre el ofrecimiento de Sánchez para que le respalden el Real Decreto.

Apenas explica lo del Sáhara

Tres meses es también lo que ha tardado Sánchez en dar explicaciones ante el Congreso por su volantazo en política exterior en el Magreb tras su carta, remitida a Mohamed VI, en la que reconocía el Sáhara Occidental como parte del reino alauita.

El presidente del Gobierno ha tardado más de media hora en explicar este cambio y lo ha hecho sin explicar quién escribió la carta, por qué no lo conocía su Gobierno, ni la oposición, ni Argelia. Unas explicaciones que se han limitado a asegurar que se ha abierto una nueva etapa con Marruecos, cuyo balance "es positivo", y ha vuelto a enmarcar su cambio en la política defendida por la ONU y las consabidas explicaciones de "la autonomía marroquí es la base más seria, creíble y realista".

Admite el giro

El presidente sí ha admitido el giro asegurando que "47 años deberían ser suficientes para mover nuestras posiciones y lo ha enmarcado en "el impulso a un nuevo tiempo en las relaciones entre España y Marruecos", que, según Sánchez, "es una realidad", mientras ha asegurado que "tenemos más claro hacia dónde ir", pese a que no ha detallado tampoco las contrapartidas que se han recibido aunque sí ha incidido que se respetará la integridad de "Ceuta y Melilla".

"España no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui, al contrario, hemos situado el debate donde creemos que tiene que estar en la búsqueda activa de una solución política", ha añadido Sánchez mientras ha prometido que, como prueba del compromiso, este mismo verano se volverá a los planes para acoger niños saharauis durante los meses estivales.

Críticas de socios

La postura de Sánchez sobre el Sáhara no ha gustado a sus socios que han cargado contra él. "Marruecos es la potencia agresora y el Sáhara, el país agredido. Claro que tiene que haber un acuerdo aceptado por las dos partes, solo faltaría, pero como Gobierno tenemos que defender la posición del país agredido", ha afirmado Pablo Echenique.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, también ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno. "A día de hoy seguimos sin conocer quién negoció la famosa carta, quién la llevó al palacio al rey Mohamed VI, porque de lo que si estamos convencidos es de que incluso el señor Albares conoce el nombre del ministerio. Tampoco nos ha aclarado si esto está relacionado con el espionaje de Pegasus y qué archivos le fueron sustraídos de su móvil", ha afirmado la portavoz popular.