Mientras crecen las especulaciones sobre si Pedro Sánchez será el cabeza de cartel del PSOE en las generales del próximo año, el presidente del Gobierno ha querido zanjar los rumores. No es la primera vez que se plantea en el Congreso esta cuestión, hace unas semanas se lo preguntó Santiago Abascal pero, en esta ocasión, ha sido una intervención de Inés Arrimadas la que ha motivado una respuesta del presidente del Gobierno.

La líder de Ciudadanos, durante el pleno monográfico sobre el Sáhara y el Consejo de Europa, le ha preguntado si está "utilizando las instituciones españolas para intentar buscarse una salida en instituciones europeas" , ya que ha asumido "que no va a repetir como Presidente del Gobierno".

Un Sánchez visiblemente irritado le ha respondido desde la tribuna. "Que si me quiero ir, que si no quiero repetir, ¿pero de verdad este es el debate? ¡Es absurdo!", ha afirmado el presidente del Gobierno afirmando que es "un debate pobre" y, "recogiendo el guante", ha añadido "me voy a quedar y voy a aspirar a ganar las elecciones de 2023". La bancada socialista ha estallado en un aplauso.

Fuentes del Gobierno explican que con esta intervención, Sánchez ha querido cerrar las especulaciones sobre una posible retirada. Hace unas semanas, cuando Santiago Abascal se lo planteó en la sesión de control, el jefe del Ejecutivo eludió responder. Este pasado lunes, se le planteaba la misma pregunta a la vicesecretaria general, Adriana Lastra, quien evitaba responder con un genérico: "eso sólo se lo he escuchado al señor Abascal".

"Un Gobierno unido"

Tras el pleno ha empezado la sesión de control en la que la portavoz popular, Cuca Gamara, le ha preguntado si cree que "su Gobierno está unido". "Está unido en la fundamental y lo fundamental es proteger a las familias, las empresas y dar una respuesta justa a la pandemia y a la guerra", ha afirmado Sánchez.

Tras enunciar los Gobiernos del PP con Ciudadanos que se han roto, llegando a afirmar que "el señor Igea se enteró por un tuit", Sánchez ha defendido que su "Gobierno está unido, según con quién nos comparemos". "El Gobierno está en gobernar", ha añadido ante las críticas del PP.

Un moción de censura "vergonzosa"

Sánchez, tras responder a Arrimadas, ha seguido cargando contra la formación naranja ya que su grupo parlamentario en el Parlamento europeo, Europe Renew, ha planteado, junto a los verdes, una moción de censura a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Sánchez ha hecho una encendida defensa de la política democristiana alemana lamentando que "con la que está cayendo, le planteen una moción de censura". Sánchez , que llegó al poder gracias a una moción de censura, ha afirmado que la presentada en Bruselas es "vergonzosa" que sólo contribuye a "debilitar una institución".