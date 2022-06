Más de un 40% de las denuncias por violencia de género son tumbadas en el primer eslabón judicial

El indulto a María Sevilla —la madre que mantuvo secuestrado a su hijo durante más de dos años— vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate sobre las denuncias falsas. La que fuera presidenta de Infancia Libre llegó a poner hasta seis denuncias a su exmarido por presuntos malos tratos y abusos sexuales a su propio hijo que la Justicia acabó desestimando.

Según el Informe anual sobre violencia de género, el 43,7% de las denuncias presentadas en 2021 fueron tumbadas en el primer eslabón judicial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Atendiendo a las estadísticas de años anteriores, se percibe, además, una tendencia consolidada en el tiempo, ya que el porcentaje es prácticamente idéntico al registrado en 2020 (43,38%) y 2019 (42,01%).

De las 149.069 denuncias analizadas el año pasado por estos juzgados específicos, un 42,09% fueron sobreseídas sin ni siquiera llegar a juicio y un 1,66% terminaron con una sentencia absolutoria para el acusado. De acuerdo con las propias tablas incluidas en el mencionado informe, un 13,77% de los casos concluyeron en condena, mientras que el resto habrían sido elevados a otro órgano (22,74%) o aglutinados junto a otras denuncias previas o en otros procesos judiciales ya en curso (19,75%).

Denuncias recibidas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en 2021

¿Manipulación o confusión?

Los porcentajes son especialmente clarificadores si se tiene en cuenta que, habitualmente, políticos y medios de comunicación tienden a utilizar las cifras brutas sin reparar en cómo terminan esas denuncias. "446 denuncias al día por violencia de género", titulaban casi todos los periódicos tras la publicación del último informe, que revelaba que el año pasado los distintos juzgados españoles llegaron a recibir un total de 162.848.

"El número de víctimas de violencia de género creció un 9,4% en 2021", rezaba el titular de Newtral, la web de la popular Ana Pastor que, a pesar de presentarse como un medio especializado en desmontar bulos, no dudaba en confundir a sus lectores al hablar de "víctimas" en lugar de "denuncias".

La realidad es que es prácticamente imposible saber cuántas de las 162.848 denuncias presentadas el año pasado fueron demostradas ante la Justicia y cuáles no, ya que muchas de ellas ni siquiera habían sido juzgadas al cierre del ejercicio y, entre las que sí, es probable que al menos una parte vinieran del año anterior, tal y como explican a Libertad Digital fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Precisamente por eso, el único criterio válido para tener una visión mínimamente objetiva es analizar lo que sucede en el primer eslabón judicial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ya mencionados, a dónde llegan en primer término la mayor parte de los casos y donde no sólo se pueden ver las sentencias (condenatorias o absolutorias), sino también las denuncias que han sido sobreseídas de antemano y las que son derivadas a otros órganos.

No obstante, el Informe anual sobre violencia de género también incluye en sus estadísticas la forma de terminación de todos los casos que llegan a juicio en el conjunto de los tribunales españoles (además de los especializados, los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales). Según dicho balance, de los 54.318 casos que fueron enjuiciados en 2021, un 24,38% terminaron con la absolución del acusado, mientras que el 75,62% restante habrían concluido en condena.

Sentencias sobre Violencia de Género en el año 2021

Querellas contra Montero y Pardo de Vera

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no sólo obvia estas estadísticas oficiales que emanan del propio Observatorio contra la violencia doméstica y de género, sino que, además, ha demostrado que tampoco le interesa la verdad judicial de casos como el de María Sevilla. No en vano, ha defendido su indulto llegándola a calificar como "madre protectora", a pesar de que la propia Justicia tumbó todas las denuncias contra su ex marido.

Lo mismo sucede con periodistas como Ana Pardo de Vera. El propio Rafael Marcos ya ha anunciado que se querellará contra ambas después de que la directora corporativa y de relaciones internacionales del diario Público le llamara hace unos días "pederasta" en el programa La Hora de La 1, obviando que los tribunales desestimaron la acusación de su exmujer y que, por tanto, no existe ninguna condena en ese sentido.