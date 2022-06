La nueva María Sevilla: dos años arrastrando a sus hijos de ciudad en ciudad para apartarlos de su padre

Después de dos años sin ver a sus hijos, José Manuel Ortiz aguarda con ilusión el momento de poder abrazarles de nuevo. "Todavía no les he podido ver, pero sé que están bien", explica al otro lado del teléfono, aliviado y nervioso a partes iguales. Izan y Jorge, sus mellizos de 8 años, han sido rescatados en la localidad suiza de Boudry, muy cerca de la frontera con Francia. La Policía se personó el jueves en la vivienda donde sospechaban que permanecían retenidos y allí les encontró junto a sus abuelos maternos. Su ex, Verónica Saldaña, continúa en paradero desconocido.

"Lógicamente estamos contentos por la noticia, pero no sabemos qué va a pasar. A ella no la han encontrado todavía, porque en el momento en el que entraron en la casa no estaba, pero sabemos que ha contratado a un abogado y tememos que empiece otra vez a poner todo tipo de denuncias allí y que eso siga retrasando todo", advierte.

En manos de la Justicia suiza

Tras rescatar a los pequeños, y comprobar que durante todo este tiempo ni siquiera habían estado escolarizados, los agentes les trasladaron a un centro de menores. Al día siguiente —el pasado viernes día 3 de junio—, la Policía española llamó a José Manuel para informarle de lo sucedido.

"Según me dijeron, estaba todo hecho y sólo tenía que ir a Suiza a recogerlos. Como ellos no tenían documentación para volar, el domingo por la mañana salí hacia allí en coche, pero, cuando llegué, me dijeron que Verónica había contratado a un abogado y que no me los podían dar hasta que no se aclarase todo".

A tenor del historial de su ex, a la que sus propias amigas y su hermana han llegado a acusar de mentir, José Manuel confía en que, tarde o temprano, los niños sean entregados al Gobierno de España. Sin embargo, no esconde su preocupación por que Verónica pueda volver a dilatar el proceso con todo tipo de tretas como las que le han mantenido alejado de sus hijos los dos últimos años.

Dos años de tretas

La última vez que les vio fue el 2 de mayo de 2020. Por aquel entonces ya estaban separados y José Manuel trataba a toda costa de llegar a un acuerdo para conseguir la custodia compartida. Amparada en la gravedad de la pandemia del coronavirus, Verónica empezó a poner excusas para que no viera a los niños. Después, llegarían las denuncias falsas: primero, por haber abusado presuntamente de un niño y, al mes siguiente, por haber abusado sexualmente de los dos. Ninguna de ellas prosperó, pero le permitió ganar tiempo para no entregar a sus hijos.

El 8 de octubre de 2020, cuando se celebró la primera vista para la custodia de los mellizos de medidas provisionales, José Manuel se enteró de que su ex se había ido a vivir a Tarragona. A finales de ese mismo año, el juez la obligó a regresar a Madrid, pero ella hizo caso omiso. En abril de 2021, sin embargo, los problemas con un negocio que había abierto en Cataluña la trajeron de vuelta. Se fue a vivir a casa de una amiga y siguió impidiendo a su ex que viera a sus hijos.

En esta ocasión, optó por recusar al juez por una supuesta amistad con José Manuel. Aunque se acabaría demostrando que tal acusación era falsa, la maniobra le permitió llegar al mes de junio sin que se dictase una orden de busca y captura. Cuando por fin se dictó, Saldaña huyó a Andalucía, donde la Policía cree que contó con la ayuda de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre.

De ahí, se trasladaría nuevamente a Tarragona, hasta que finalmente optó por cruzar la frontera. Según José Manuel, su ex habría mantenido a sus hijos ocultos en Francia y, después, en Suiza, donde acaban de ser rescatados. En total, un periplo de más de dos años, de los que, al menos la mitad, los pequeños habrían estado sin escolarizar.