La comunidades gobernadas por el PP no están de acuerdo con la Lomloe, más conocida como ley Celaá. Todas sin excepción han mostrado su disconformidad con la norma educativa y con los currículos que la desarrollan. Pero ninguna ha ido tan lejos como la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció primero un plan especial para que la Inspección educativa revisara los libros de texto. Tras la inspección, en caso de observarse falta de adecuación a lo establecido en la ley, se procederá a solicitar aclaraciones o rectificaciones a los responsables editoriales, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran incurrir, señalaron desde la Puerta del Sol. Pero, de momento, no se ha "detectado nada relevante" en los 180 libros revisados, según informó la propia presidenta este jueves en la Asamblea.

No obstante, Ayuso dio un paso más y anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el currículo de Bachillerato. En él pedirá la suspensión cautelar del decreto que regula dicho currículo con el fin de poder usar, mientras tanto, los libros de texto actuales y no descartó recurrir al Tribunal Constitucional.

El recurso de interposición -paso previo a presentar el recurso- ya ha sido admitido a trámite: el escrito de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha requerido al Ministerio de Educación la remisión del expediente administrativo en el plazo de 20 días. A partir de este momento, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid cuentan con un plazo de otros 20 días para formalizar el recurso.

Plan especial de Inspección en CyL

Mientras tanto, en Castilla y León han decidido activar un plan especial de inspección de los libros de texto cuando estos lleguen a los centros educativos para garantizar que el 40% del contenido sobre el que la Junta puede decidir esté recogido de manera correcta en los mismos. Para ello contará con un refuerzo de inspectores aunque aún "no está cuantificado", señalan fuentes de la consejería de Educación castellanoleonesa consultadas por Libertad Digital.

"Ya dijimos que estaríamos vigilantes y hemos visto que la mejor manera de hacerlo es poner un plan cuando ya estén los libros en los centros", señaló este viernes la consejera Rocío Lucas, quien incidió en que vigilarán que las ediciones casen con el currículo de Castilla y León.

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tampoco tiene listos aún los decretos normativos de ESO y Bachillerato. Las fuentes consultadas recuerdan que "hasta en tres ocasiones" se pidió al Ministerio de Pilar Alegría que pospusiera la entrada en vigor de los suyos, a partir de los cuales las comunidades autónomas pueden regular los propios, visto el retraso en la elaboración de los mismos. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo oídos sordos al respecto y los fue sacando adelante; el último, el del polémico Bachillerato, publicado hace poco más de un mes, en abril.

Vista la situación, el departamento de Rocío Lucas decidió publicar los borradores de los currículos autonómicos, que se implantarán el próximo mes de septiembre, con el objetivo de que los profesores puedan ir preparando sus materiales aunque el decreto no se pueda aprobar hasta final de verano por los plazos legales obligatorios que debe seguir.

Así, Castilla y León ha aprovechado el 40% de enseñanzas de competencia autonómica para paliar las deficiencias de la norma nacional. De este modo y en línea con lo realizado también en Madrid, se mantiene la Filosofía en 4º de ESO y las segundas lenguas extranjeras con el mismo peso que tienen actualmente. Asimismo, los alumnos de Bachillerato analizarán obras como La Celestina, El Lazarillo de Tormes, las Novelas Ejemplares o el Quijote.

Respecto a la Historia, Castilla y León mantendrá las mismas horas y los mismos contenidos que hasta ahora. Es decir, se estudiará de forma cronológica toda la Historia, no solo desde 1812. Esto implica que en 2º de Bachillerato estudiarán la romanización, las invasiones germánicas, la Monarquía visigoda, el origen de los reinos de León y Castilla o la conquista de América. Cuestiones que quedaban fuera de los decretos nacionales, pero que para la consejería de Educación eran importantes.

Y es que para la Junta es imprescindible no perder calidad y excelencia educativa, como así lo acreditan los buenos resultados que obtienen cada año en las pruebas PISA. De tal modo, ha adelantado las clases extraordinarias para los alumnos de 4º de la ESO de julio a junio, tras las reformas realizadas por el Ministerio de Educación en materia de evaluación y promoción en esta etapa. Se trata de un programa pionero que sirve para dar clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés a los estudiantes que lo necesitan antes de los exámenes.

En concreto, del 1 al 21 de este mes y fuera del horario lectivo, 2.226 estudiantes de 4º curso han solicitado recibir estas clases. Se trata de alumnos que, a juicio del equipo docente, pueden mejorar las competencias de esta etapa y en algún caso deben realizar las pruebas finales los días 22 y 23 de junio. Un total de 70 docentes de Secundaria en activo impartirán Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas académicas o aplicadas e Inglés.

Galicia y Andalucía

Galicia ha decidido a última hora seguir los pasos de Castilla y León. Según publica este sábado ABC, activará un plan especial llevado a cabo por Inspección educativa para velar por los contenidos que llegan a las aulas.

No obstante, cuenta con una peculiaridad que no comparten el resto de autonomías gobernadas por el PP. Y es que al tener lengua cooficial el porcentaje del currículo sobre el que tiene autonomía asciende al 50%. Mientras que el resto sólo puede maniobrar en un 40%.

Es en este 50% donde la Xunta tratará de "minimizar el impacto" de la Lomloe, que considera una "mala ley". Para ello contará con un grupo de 120 expertos que intentarán que los cambios en el sistema educativo actual sean los "mínimos posibles".

Luego está el caso particular de Andalucía, inmersa en estos momentos en plena campaña electoral. Al respecto se pronunció el presidente Juanma Moreno el pasado martes en Es la Mañana de Federico, en esRadio, quien negó que a Ayuso se la hubiera dejado sola por parte del resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP : "El PP tiene recurrida la Ley Celaá. Si decae la propia ley, todo lo demás va a decaer". Y es que tanto el Partido Popular de Pablo Casado como Vox decidieron recurrir ante el Tribunal Constitucional la Lomloe.

El presidente andaluz indicó que "estamos estudiando la iniciativa de la presidenta Ayuso" y, "desde el punto de vista judicial, se pueden hacer muchísimas cosas en nuestra comunidad autónoma". Moreno afirmó que "vamos a evitar que haya una ideologización por parte del Gobierno de Sánchez en nuestras aulas". "Ya lo hemos hecho cuando ha intentado quitar la Filosofía o limitar la Historia de España. Yo estoy convencido de que la ley Celaá va a caer", auguró.

Murcia no renovará libros de texto

Por su parte, Murcia ha planteado que no renovará sus libros de texto de 5º de Primaria y 1º de la ESO el próximo curso para no incluir en ellos los contenidos que marca la normativa estatal. "En Murcia no tenemos aprobados aún los decretos que desarrollan los currículos de la ley Celaá. Por lo tanto, nosotros hemos tomado la decisión de que vamos a continuar con los manuales de texto que teníamos el curso anterior, porque contamos con el 40% de autonomía que la ley concede a las comunidades", señaló esta semana la consejera murciana del ramo María Isabel Campuzano.

En este sentido, Campuzano explicó que el objetivo de su departamento con esta decisión es "mejorar mucho los contenidos" de esos libros, "tanto a nivel ideológico, como a nivel de la carencia de conocimientos" que han encontrado en esos currículos que ha desarrollado el Ministerio".