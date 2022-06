Cuando el socialista Pedro Llorente denunció que su exmujer había secuestrado a sus hijos, sabía que mucha gente le reprocharía que forma parte de un partido que ha indultado a mujeres como María Sevilla o Juana Rivas, aunque recuerda que a esta última incluso la defendió Mariano Rajoy. Sin embargo, asegura que ni él ni muchos socialistas se han sentido identificados con tales decisiones.

"Está claro que no todo lo que pasa en un partido te gusta y a mí esto no me gusta -reconoce en conversación con Libertad Digital-. Cuando leí la noticia del indulto de la expresidenta de Infancia Libre, sentí una inmensa tristeza al ponerme en la piel de ese hombre, porque hay otros casos en los que igual me puedo equivocar o no tener toda la información, pero es que María Sevilla tenía a los niños aislados, sin escolarizar…".

¿Madres protectoras?

Según explica, esa sensación se acrecentó al escuchar las declaraciones de Ione Belarra e Irene Montero. "Y, como yo, muchísimos hombres y mujeres del PSOE, pero seguramente también de Izquierda Unida y de otros colectivos, porque no toda la izquierda es igual", matiza.

Eso es tener muy poco respeto, poquísimo, hacia las decisiones judiciales y las actuaciones de la Policía

Llorente marca así distancias con Podemos y, muy particularmente, con la propia ministra de Igualdad, que ha llegado a calificar de "madres protectoras" a las mujeres que secuestran a sus hijos, amparándose en denuncias falsas. "Eso es tener muy poco respeto, poquísimo, hacia las decisiones judiciales y las actuaciones de la Policía", insiste.

Contra la ideología de género

Afiliado al PSOE desde hace más de 35 años, Llorente trata en todo momento de exculpar a su partido y a un Pedro Sánchez al que dice admirar por los "equilibrios" que tiene que hacer para gobernar un país en un momento en el que "las mayorías absolutas han dejado de existir". Sin embargo, de sus palabras se desprende una durísima crítica a la ideología de género que los socialistas han abrazado en los últimos años.

La maldad y la bondad no se reparten por sexos. Hay hombres buenos y hay mujeres malas

"La maldad y la bondad no se reparten por sexos. Hay hombres buenos y hay mujeres malas. Hay madres buenísimas, pero también hay padres buenísimos y madres malísimas y, por eso, la Justicia lo que tiene que hacer es basarse en hechos", subraya Llorente.

El verdadero feminismo

A su juicio, "el feminismo radical está haciendo un flaco favor a las mujeres". Y no sólo por cuestiones como éstas. "Determinados colectivos están caricaturizando los derechos de las mujeres con lemas como ése de ‘sola y borracha, quiero volver a casa’, denuncia el socialista.

Determinados colectivos están caricaturizando los derechos de las mujeres con lemas como ése de ‘sola y borracha, quiero volver a casa’

Precisamente por eso, Llorente prefiere aferrarse a otros ejemplos e insiste en que, para él, el verdadero feminismo es el de Matilde Fernández, Margarita Robles o Nadia Calviño, mujeres que, según defiende, han llegado lejos por méritos propios. "Y no me importa citar a mujeres de otro partido -matiza el socialista-. Yo soy madrileño y aquí hemos tenido tres presidentas (Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso), con las que yo no estoy de acuerdo ideológicamente, pero que ahí están y se las ha respetado. Es decir, yo creo que en España hay millones de mujeres que salen todos los días a trabajar, que son juezas, médicos, pero también señoras de la limpieza o conductoras de autobús, que hacen su trabajo y no van de ‘hermana yo sí te creo’’.