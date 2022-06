Tres horas de Ejecutiva Federal del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, para concluir que no ha habido cambio de ciclo, ni trasvase de votos socialistas al PP en las elecciones andaluzas pese a que históricos bastiones rojos como Dos Hermanas, Alcalá de los Gazules o la provincia entera de Sevilla se han teñido de azul por primera vez.

La Ejecutiva de casi 180 minutos ha sido presidida por un Pedro Sánchez que ha insuflado ánimos, afirmando que "queda mucha guerra" en referencia a las elecciones autonómicas, municipales y generales del próximo año. Un temple que han compartido varios de los intervinientes que han evitado criticar a la dirección.

En la zona noble se han limitado PSOE a reconocer que "no es bueno el resultado" de Andalucía pero lo explican por la "baja movilización" de la izquierda, pese a que la participación ha estado en niveles de 2018. También han culpado a la división de la izquierda, con tres candidaturas igual que la derecha, porque "los restos han beneficiado al PP". Lo que niegan de manera categórica es que exista trasvase del PSOE al PP y fían todo el crecimiento de Moreno al derrumbe de Ciudadanos, pese a que los populares han sumado once escaños más que los que tenía la formación naranja.

Sin autocrítica

"No hemos sido capaces de movilizar al votante de izquierda que, en esta ocasión, se ha vuelto a quedar en casa", ha afirmado el portavoz ,Felipe Sicilia, quien ha negado que haya "un cambio de ciclo". Incluso ha retado a "quienes vean un cambio de ciclo" y ha anticipado que "habrá legislatura hasta el final".

Fuentes del partido han explicado que en Andalucía hay "un cambio sociológico", pero "no de ciclo". Según esta nueva teoría, el electorado joven es menos fiel a unas siglas y "tan pronto vota PSOE, como Ciudadanos o ahora al PP". Por eso, en Ferraz han negado que la derrota sean extrapolable a nivel nacional. "Me parece una falta de respeto absoluta a los votantes que unas elecciones autonómicas sirvan para dirimir acerca de un Gobierno nacional", ha añadido Sicilia.

Lambán y una "dolida" Susana Díaz

La falta de autocrítica de la dirección federal del PSOE ha contrastado con las advertencias de alguno de los barones que empiezan a levantar la voz. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha pedido "una reflexión profunda" tras unos resultados que ha calificado como contundentes. El asturiano Adrián Barbón, del sector sanchista, ha reclamado una "reflexión seria y rigurosa". Un malestar que recorre el partido pero que pocos se atreven a exteriorizar. Un ejemplo era la expresidente andaluza Susana Díaz quien, tras una campaña ausente, se ha limitado a mostrarse "triste" porque le "duele mucho su partido y su tierra".

En el PSOE hay voces que han culpado a la ex lideresa por no haberse retirado antes, creen que los seis meses que llevaba Juan Espadas al frente del partido en Andalucía han sido "insuficientes" y lamentan no haber hecho el cambio antes. Desde la dirección, Sicilia ha añadido que Juanma Moreno "convocó elecciones anticipadas contra la candidatura de Espadas", para que no se consolidase, pese a que sólo adelantó cinco meses los comicios.

Otro crítico habitual, aunque enfrentado con Díaz y Lambán, ha sido Odón Elorza que ha reaparecido en su blog para asegurar que "nos toca reconocer, con humildad, la grave derrota del PSOE en Andalucía, analizar sus causas y repensar nuestra acción política para el próximo año". El diputado vasco ha hablado de "incendio" y ha pedido "una reflexión desterrando la autocomplacencia" y reconociendo que "hay un problema de credibilidad".