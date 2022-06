Juanma Moreno ha analizado en esRadio la situación de los demás partidos en Andalucía y cómo su gran victoria electoral este domingo les obligará a reubicarse en un mapa político andaluz que ha cambiado radicalmente.

Sobre el resulta de Vox, el presidente de la Junta ha señalado que no han cumplido sus expectativas y les ha recomendado un cambio: "Vox tiene que replantearse el discurso en Andalucía", ha dicho, explicando que "Andalucía es una tierra compleja, una comunidad con sentimiento de pertenencia, no nacionalista, muy española, pero hay un sentimiento de pertenencia que no ha entendido ni ha conocido Vox" y que es importante para la política allí.

Sobre esas expectativas ha señalado que nunca ha entendido la estrategia de la candidatura de Olona: "Les he escuchado decir que iban a conseguir 26 escaños", ha explicado mientras que él mismo en todo momento rehuía en todo momento hablar de cifras por le parece peligroso si luego no eres capaz de cumplirlas. No obstante, su análisis sobre el futuro de Vox es positivo: "Auguro que tienen capacidad de crecimiento, tiene una base electoral y una marca muy fuerte, pero el planteamiento que han hecho en Andalucía no ha sido el propicio".

En un tono muy pausado y sin ninguna agresividad Moreno ha reconocido que "Vox señala divinamente los problemas", pero que "otra cosa es darles solución a esos problemas. Ahí necesitas equipos" con experiencia y capacidad de gestión.

Además, el vencedor de las elecciones ha recalcado que si "muchos votantes de Vox han optado por la fuerza política que tengo el honor de representar", eso significa "que han visto un partido práctico, útil, eso la gente lo palpa".

La izquierda, rota

Hablando del otro lado del espectro político, Juanma Moreno ha hecho un análisis sobre sus rivales señalando que "la izquierda radical está rota, dividida en distintos partidos políticos" y eso obviamente va a mermar su fuerza electoral.

Por su parte, los grandes problemas el PSOE han llegado por varias razones pero el popular ha destacado una: que "es un partido de poder" y "cuando le quitas el poder, se siente solo, sin razón de ser".