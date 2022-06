Tezanos, dos días después de la debacle en Andalucía: "Sánchez va a estar por encima del 28%"

Sin cortarse ni un pelo, como si no fuese el presidente del CIS, José Félix Tezanos ha presentado una hagiografía sobre el presidente del Gobierno en la que colmado de elogios a Pedro Sánchez. "No nos van a obligar a criticar aquello por lo que hemos luchado", ha afirmado quien no ha ocultado que "es un elogio de una persona con la que nos comprometimos".

Tezanos, que antes que sanchista ya fue guerrista, ha calificado al presidente del Gobierno como "un líder con dignidad" y "una fortuna para el PSOE". Ni siquiera el batacazo electoral en Andalucía, tras una mayoría absoluta que CIS tampoco preveyó -le auguró al PP un 38% y superó el 42%- , le ha servido para contenerse. El cocinero más famoso del CIS, cuestionado por inflar al PSOE, ya augura que para el próximo año electoral 2023 hará soufflé de Pedro: "Yo creo que, en este momento, está por encima y va a estar por encima del 28-29%.

Tezanos ha elogiado "el liderazgo singular, el liderazgo desde abajo" de Sánchez, que ha permitido que el PSOE "se recuperara del el 20%" que tenía a su llegada. "Esos ejemplos progresivos de dignidad le han llevado a la cuota del 28-29%", ha añadido.

Su amigo Pedro

El presidente del CIS ha recordado lo que ha calificado como "alguno de los días más emocionantes de mi vida", en referencia a la carrera por la Secretaría General junto a su amigo "Pedro", utilizando siempre el nombre de pila y nunca su apellido como símbolo de confianza. "La gente le aplaudía por la calle, en el transporte público", ha relatado con emoción.

Entre las anécdotas, el día que Tezanos ejerció de piloto y llevó a Sánchez a un acto en el centro de Madrid. Al ver la cola para entrar en el recinto, "Pedro preguntó quién era cantante". Pero allí no había ningún concierto. "Ese cantante era él, Pedro", ha añadido con la emoción de quien narra un encuentro con su estrella del pop o rock favorito. Aunque para Tezanos, "el colofón" fue llegar al Gobierno. Un Ejecutivo que ha colmado de parabienes y ha elogiado por su actividad.

Todo ante un público muy socialista, que no ha dudado en aplaudir los elogios al presidente, y cuya media de edad evidenciaba que ya no estaban para entrar en Juventudes en los años de Isidoro, Felipe Gónzalez en la clandestinidad. En primera fila, estaban los ministros, Miquel Iceta, Carolina Darias y Félix Bolaños. Este último ha ejercido como telonero junto con la vicesecretaria general del PSOE, "Ideas, liderazgo y coraje político", ha afirmado la número dos del partido. Unos adjetivos que se han quedado cortos ante la retahíla de elogios del director del CIS.