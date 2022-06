Biden visitará La Moncloa sólo dos días después de una manifestación de Garzón contra la OTAN

No fue invitado a la Casa Blanca para preparar la cumbre de la OTAN, como suelen ser los anfitriones, pero, al final, el presidente de EEUU, Joe Biden, tendrá una reunión bilateral con Pedro Sánchez. El encuentro será en el Palacio de La Moncloa, el martes a primera hora de la tarde. Más tarde, ambos comparecerán ante los medios, aunque no se sabe si será una declaración institucional o una rueda de prensa.

No será el único líder que pasará ese día por las instalaciones gubernamentales. También pasarán el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homóloga neozelandesa, Jacinta Andern, con la que Sánchez tiene una sintonía especial. A última hora del martes, el presidente del Gobierno tendrá otra reunión con la líder islandesa Katrín Jakobsdóttir. Tras la cumbre, que se celebrará los días 29 y la mañana del 30, Sánchez tendrá una última reunión el jueves por la tarde, con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

IU organiza una "contracumbre"

Sólo unos días antes, algunos de los partidos que forman parte del Gobierno han organizado una "contracumbre de la OTAN". Las protestas antisistemas tendrán lugar en la Parroquia San Carlos Borromeo de Madrid y dará inicio el viernes 24 a las 18:00 y finalizarán el sábado a las 19:30.

El colofón final será una manifestación contra la OTAN a las 12:00 en Atocha, bajo el lema "OTAN No, Bases Fuera, Gobierno Cómplice". Algunos de los ministros que forman parten del Gobierno no han descartado su asistencia. "Yo no lo sé todavía", ha afirmado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha recordado que su partido, IU, "es parte convocante".

El PSOE defiende "la libertad de expresión"

Las declaraciones de Garzón no han molestado al PSOE que ha defendido "la libertad de expresión". "Somos firmes defensores del encuentro de la OTAN, es fundamental en el escenario que tenemos en España, en Europa y en el mundo", ha afirmado el portavoz parlamentario de los socialistas, Héctor Gómez.

Una gran cumbre

El Gobierno ha preparado una gran cumbre, que tendrá lugar en IFEMA en un espacio de 54.000 metros cuadrados, aunque también se celebrarán encuentros en otros espacios como el Museo del Prado, donde habrá una cena "euroatlántica" de los principales líderes durante la noche del miércoles 29.

A la cumbre, asistirán Suecia y Finlandia, que oficializarán su entrada en la OTAN. También estará el ministro de exteriores de Ucrania y el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, participará el miércoles por videoconferencia desde Kiev.

Recomiendan teletrabajar

El despliegue de seguridad que requieren los principales líderes internacionales colapsará Madrid, en especial el Eje Castellana, donde estarán algunos de los hoteles en los que se hospedarán las delegaciones internacionales.

El Gobierno ha orden a sus funcionarios para que teletrabajen durante la próxima semana y pedirá a las empresas privadas que lo fomenten. Así, se aliviará el entorno de Nuevos Ministerios. El Ejecutivo también recomienda que, durante el próximo miércoles y jueves, los desplazamientos por Madrid se limiten a su esencial.