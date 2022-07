Feijóo pisa el acelerador y en solo 100 días supera ya en 38 escaños al PSOE de Sánchez

Cien días han pasado desde que Alberto Núñez Feijóo tomara las riendas del Partido Popular y desde entonces la formación no ha parado de sumar simpatizantes. Tanto es así que según el Panel de Sigma Dos para El Mundo si los españoles acudieran hoy a las urnas no solo ganaría los próximos comicios sino que además lo haría a bastante distancia del PSOE al que ya no le quedarían variables para alcanzar una mayoría que le permitiera seguir en el poder.

Lejos de ello Alberto Núñez Feijóo cosecharía el 30.2% de la estimación de voto con la que conseguiría 133 diputados, 44 más de los que consiguió Pablo Casado en 2019 y 38 más que un Pedro Sánchez al que el líder popular mira ya desde el retrovisor. Con Feijóo el PP ha recuperado la confianza de sus votantes. Aún así sigue a distancia de la mayoría absoluta por lo que la estrategia pasará, como ha ocurrido en Andalucía, por pedir a los votantes la concentración del voto que le evite tener que gobernar con Vox.

Habrá que ver si la estrategia le da a Feijóo el resultado que le dio a Juan Manuel Moreno Bonilla, pero lo cierto es que a quien no le salen las cuentas es al presidente del Gobierno que acusa y mucho el desgaste de las continuas desavenencias con sus socios de coalición. Ni la organización de la cumbre de la OTAN le ha granjeado a Pedro Sánchez un mayor respaldo según este sondeo realizado en los días previos en los que ha pesado y mucho la elevada inflación y el fatal desenlace del último salto a la valla de Melilla.

Con estas claves en la retina, los encuestados penalizan al PSOE que hoy no llegaría al 25% de la estimación de voto, se quedaría en el 24.9%, con lo que de acudir a las urnas restaría 25 diputados hasta los 95. Sánchez pulveriza así los buenos datos que cosechaba a principios de año cuando Casado lideraba la oposición y perdería la batalla frente a un Feijóo en alza.

Una batalla en la que tampoco Vox sale bien parado porque a la formación de Santiago Abascal no le ha venido bien el nuevo liderazgo popular. Siguen bajando en escaños, hoy pasarían a tener 48 desde los 52 actuales al caer hasta el 15,4% de la estimación de voto. El descenso es notorio si comparamos las cifras con las que registraba en febrero de este año cuando llegó a tener una estimación de hasta 74 diputados. Aún así, y de mantenerse estas cifras, seguirían siendo decisivos a la hora de que el PP buscara aliados para ocupar el Palacio de la Moncloa.

Donde no encontraría respaldo Feijóo sería en Ciudadanos que se hunde estrepitosamente y según este barómetro restaría 9 diputados salvando tan solo uno de los que cosecha actualmente.

Por su parte Unidas Podemos ha conseguido frenar la sangría que sufría en los últimos meses, aunque hay que destacar que restaría 10 escaños hasta los 25 debido a una estimación de voto del 10.7%. Frente a ellos Más Madrid mejora y suma 3 diputados hasta los 7, mientras se observan pocos cambios entre los socios minoritarios de Sánchez. Los separatistas de Esquerra se quedarían con 13 escaños, Juntos Por Cataluña afianzarían sus 8 y el PNV sumaría uno hasta los 7.

Lo que reflejan estas cifras es que si Sánchez no pudiera seguir al frente del Ejecutivo no sería por la caída de sus socios de investidura sino porque entre el PSOE y Unidas Podemos se han dejado por el camino 35 escaños desde las últimas elecciones.

El experimento de coalición no ha gustado a los encuestados. El 57,8% valoran mal o muy mal la alianza entre socialistas y morados. Es más, el 28,7% del votante del PSOE tampoco respalda su gestión.

Valoración de líderes

También en este aspecto destacan los datos de Alberto Núñez Feijóo, aunque hay que decir que en el global ninguno de nuestros líderes políticos consigue el aprobado de los encuestados.

En cabeza del ranking se sitúa el popular con un 4,4 de nota que sus votantes suben hasta el 7,3 y los de Ciudadanos al 6. Es notorio que los votantes naranjas otorgan más nota a Feijóo que a Arrimadas que cierra esta lista con la peor nota.

En segunda posición se sitúa Yolanda Díaz con un 3,8 que los votantes de Podemos elevan hasta el 7,1 y los socialistas hasta el 5,5.

Pedro Sánchez ocupa la tercera posición de esta lista con un 3,5 que los suyos suben hasta el 6,4, mientras Iñigo Errejón le pisa los talones con un 3,4.

Cierran el ranking Santiago Abascal e Inés Arrimadas ambos los peor valorados con un 2,9 de nota.