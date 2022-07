La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha invitado a Podemos a la presentación de su plataforma Sumar, pero ha pedido a los líderes morados que no vayan. Ni Ione Belarra, ni Irene Montero ni cualquier otro líder de ultraizquierda podrá restar protagonismo a Díaz durante el inicio de su "proceso de escucha" este viernes, 8 de julio, en el Matadero de Madrid.

Lo ha confirmado la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que no asistirá a la presentación porque la propia Díaz se lo ha pedido. "Se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos". Asegura que "respeta" la postura, aunque también ha remarcado que la formación morada es el partido "más grande" de la confluencia de Unidas Podemos y tiene claro que va a trabajar por la "unidad".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha relatado en rueda de prensa que la vicepresidenta ha pedido que no vayan cargos destacados de su formación y, por tanto, él no acudirá porque el motivo del evento es dar "protagonismo" a la ciudadanía. Echenique afirma que también lo respeta porque Díaz es quien "decide los plazos y los tiempos" de este proyecto.

Sumar militantes, no partidos

Por su parte, Yolanda Díaz ha asegurado que cuenta con todos los partidos progresistas para su proyecto y espera su presencia en el acto de presentación de Sumar, pero les ha trasladado que la idea es darle el protagonismo a la sociedad civil.

"No es verdad que yo he dicho que no estén todos los partidos. Hago un llamamiento para que estén todas sus gentes. He hablado de todos los partidos y están todos incluidos. Cabemos todos los que quiere un país mejor", ha explicado en una rueda de prensa desde Roma.

En este sentido, ha explicado que ha conversado con "todas y cada una" de las formaciones políticas a la izquierda del PSOE, entre los que ha citado a Podemos, IU, En Comú Podem, Compromís y Más País, y confía en contar con ellos para la puesta de largo de su nueva plataforma, pero dejando todo el foco a la sociedad civil.

La vicepresidenta sigue manteniendo a raya a los partidos políticos y a sus líderes. En el vídeo de presentación de la marca ya se eliminó cualquier rastro de otros representantes políticos a los que Díaz pretende absorber como Ada Colau, Íñigo Errejón, Ione Belarra o Irene Montero.

También ha dejado claro en numerosas ocasiones que quiere que en Sumar esté todo el mundo "sin excluir a nadie", refiriéndose a las militancias y no a las organizaciones: "Los partidos son imprescindibles pero ya llegaremos a ese momento, me gustaría que esté toda la militancia de IU, de Podemos, son militancia de oro".