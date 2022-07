La filósofa socialista que alerta del "machismo terrible" de la ley Trans: "La 'T' se está comiendo la 'L' y la 'G'"

En plena polémica por la ley Trans, la filósofa Amelia Valcárcel, presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), ha advertido este miércoles de que el texto aprobado por el Gobierno propicia "un nuevo machismo terrible". A su juicio, la normativa está llena de "equívocos" y es "un pozo de malas sorpresas tan grande que haríamos todos muy bien en pensárnosla". Se da la casualidad de que Valcárcel es, además, miembro del Consejo de Estado, que también ha arremetido duramente contra el proyecto de ley aprobado por el Gobierno.

Al igual que otras tantas feministas que, durante años, han venido apoyando la celebración del Orgullo LGTBI, Valcárcel lamenta que "la 'T' se está comiendo la 'L', la 'G' y todo lo que lleva alrededor". Unas declaraciones que coinciden precisamente con el pregón de las fiestas del Orgullo que este mismo miércoles arrancan oficialmente en la capital de España.

En este sentido, la socialista pone el ejemplo de una niña que, si es "un poco discordante" de lo que "la sociedad quiere que sea o piensa que debe ser", se la puede "hormonar", "rajar" y "meter un bisturí" para que se encaje en una nueva identidad trans. "¿Eso no es una terapia de conversión? -se pregunta indignada- Es mucho peor".

El argumento de las trans arrepentidas

Su conclusión es la misma a la que llegan muchas personas arrepentidas con su cambio de sexo, entre ellas Sandra Mercado, una conocida influencer a la que Libertad Digital ya entrevistó hace tiempo. "La transexualidad es homofobia, terapia de conversión para homosexuales", denunció abiertamente en una charla en la que reconocía que ni las hormonas ni las cirugías han conseguido acabar con su disforia de género, lo que le ha hecho replantearse todo.

"Después de leer mucho, me di cuenta de que la transexualidad era una estafa, de que realmente somos homosexuales atormentados por estereotipos sexistas y que el único camino para poder superar la disforia o llevarla lo mejor posible es aceptarme tal y como soy", explicaba abiertamente.

Estereotipos sexistas

Precisamente por eso, Sandra Mercado se dirige a los menores que hoy se plantean iniciar la transición para advertirles de que es probable que, en la mayor parte de los casos, no tengan ningún problema con su biología: "Si quieren lucir, vestirse y expresarse como quieran, que lo hagan, pero no por ello significa que son del sexo opuesto".

Se trata del mismo argumento al que se aferran las principales asociaciones feministas, que, desde el principio, han mostrado su rechazo a la ley impulsada por Irene Montero. "Que un niño juegue con muñecas no lo convierte en una niña. Que una niña juegue al futbol no la convierte en un niño. Y esos son los patrones que se están tomando para diagnosticar a las personas trans: que no cumplan los roles de género. ¿Dónde está aquí la igualdad?", se preguntaba en otra entrevista con LD Sonia Gómez, portavoz de la Confluencia Movimiento Feminista.

Una "ley mordaza"

El alegato de la filósofa Amelia Valcárcel se ha escuchado este miércoles en la inauguración de la XIX Escuela Feminista Rosario de Acuña de Gijón, dónde también se ha referido a la ley Trans como una "ley mordaza", por cuanto, según dice, prevé penas que no impone ningún juez, sino una autoridad administrativa, y que pueden alcanzar hasta 150.000 euros.

Además, la presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas ha advertido del peligro que supone la nueva normativa, al invertir la carga de la prueba, lo que deja desprotegidos a todos los ciudadanos que, en un momento determinado, puedan entrar en conflicto con una persona trans. "Es un escenario malísimo al que tenemos que negarnos", ha insistido.

Por último, Valcárcel, que llegó a ser consejera de Educación en Asturias, se ha referido a las distintas leyes que preparan los gobiernos autonómicos para completar la ley estatal, celebrando que en dicha región "afortunadamente no existe semejante cosa". En lo que rodea a este tipo de leyes, ha explicado, existe un "gran problema de desinformación".