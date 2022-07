Jaime Mayor Oreja ha presentado en los micrófonos de esRadio la concentración que este viernes se celebrará frente al Congreso de los Diputados como homenaje y desagravio a Miguel Ángel Blanco, en contraste con el acto que el domingo tendrá lugar en Ermua "con Sánchez y Urkullu a la cabeza" que en su opinión es "una indignidad y una indecencia".

El exministro ha convocado a los españoles "a las 11.30 de la mañana y frente al Congreso de los Diputados" para manifestarse en contra de "la escenificación de ese acuerdo entre Sánchez y Bildu". "No sé cuántas personas seremos, cuantos más mejor, pero no podemos ser cómplices silenciosos de una perversidad" que según él tendrá mucha influencia en el futuro de nuestro país.

María San Gil y José Antonio Ortega Lara serán los dos lectores del manifiesto que se leerá en el acto. "Es imposible encontrar a dos personas mejores para explicar la gravedad del momento y de lo que va a ocurrir el domingo", ha explicado Mayor Oreja.

"El frente popular no tendrá límites"

Para el exministro de Interior el acto del domingo está muy claro: "Lo que hace en Ermua Sánchez es el intento de acabar definitivamente con el espíritu de Ermua". Además en su opinión pese a la presencia del Rey o Marimar Blanco "no pasará nada" fuera del guion previsto y, además, si pasa "se ocultará".

Mayor Oreja ha asegurado también que ese acto es "la confirmación de que el frente popular" en el poder "no tendrá límites", porque este paso "es el principio, no es el final, si son capaces de pactar la memoria con Bildu, de qué no serán capaces", ha dicho, recordando que "Bildu no ha existido nunca, ni Herri Batasuna ni Batasuna, no han existido nunca, lo que ha existido es ETA".