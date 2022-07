Rosa Díez: "Sánchez va a enterrar el Espíritu de Ermua, no a recordar a Miguel Ángel Blanco"

Esta semana es el claro ejemplo de la ignominia en la que ha convertido Pedro Sánchez la política española. "Vivimos tiempos oscuros", lo ha resumido Rosa Díez en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico.

"Si hace 25 años nos hubieran dicho que el PSOE iba a celebrar el 25º aniversario de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Ángel Blanco pactando una ley, que representa una aberración democrática, con los herederos de ETA, yo no me lo hubiera creído", ha subrayado Díez.

Rosa Díez se ha preguntado de qué ha servido entonces "tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto miedo, tantas víctimas, tantos excluidos, tantas personas que se han tenido que ir del País Vasco", si todo ha sido "para vivir en nuestras propias carnes la traición del PSOE y del Gobierno de España, traidores a su propia historia, a las víctimas y a la democracia". Ante eso "lo mejor que podemos hacer es movilizar la resistencia". Díez ha citado el libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, donde explicaba el mecanismo usado por los nazis, no exterminaban hombres, mujeres o niños sino que asesinaban, policías, concejales, diputados de partidos democráticos, periodistas...".

De esta forma, "hay que recordar que los terroristas, como los nazis, primero nos privaban de nuestra condición de seres humanos (txakurras, traidores, españoles...) y después sin ningún tipo de remordimiento, nos asesinaban". Muestra de ello está recogido en las declaraciones que hacía el etarra Cándido Azpiazu durante una entrevista en 2001 en El País.

El asesino de Ramón Baglietto (1980) aseguraba que ‘no soy un asesino, mate por necesidad histórica’ porque ‘ese hombre formaba parte del aparato represor’. Asesino que, como ha recordado Rosa Díez, "cuando salió de la cárcel en 2006 abrió una cristalería en los bajos de la casa en la que vivía Pilar Elías, su viuda". Pues "esa es la gentuza con la que gobiernan los socialistas, auténticos despojos humanos".

En aquel contexto Rosa Díez ha contado cómo "en el año 2003 un grupo de socialistas vascos entre los que estaban el alcalde de Ermua y la alcaldesa de Lasarte", además de ella misma, "fuimos a ver a Zapatero, que estaba todavía en la posición". Fueron a reunirse con él porque "ya se decía que estaba negociando con ETA". Este grupo de socialistas querían preguntarle mirándole a los ojos si era verdad que estaba negociando con los terroristas.

"Se lo planteamos directamente, ‘es verdad que estás negociando con ETA porque nosotros arriesgamos nuestra vida y tenemos derecho a saber por quién la arriesgamos y a decidir si la seguimos arriesgando". Por supuesto Zapatero "negó que estuviera negociando con ETA".

Pero las víctimas de ETA no paran de sufrir agravios, "ahora dicen que estamos mucho mejor, que la democracia ha triunfado porque es un triunfo que los herederos de ETA estén en las instituciones". Rosa Díez se pregunta "desde dónde se puede decir que estamos mucho mejor". Si es porque han podido dejar de llevar escolta o mirar debajo del coche, por supuesto".

Sin embargo, "¿en términos democráticos es un avance que quienes nos asesinaban ahora nos gobiernen sin haber renunciado a nada de su filosofía, ni de su ideología, ni de nada de aquello por lo que instauraron víctimas? ¿Es un triunfo de la democracia que estén en las instituciones quienes nos han asesinado y alardean de habernos asesinado?", asegura una indignada Rosa Díez.

Siguiendo con ese pensamiento, Rosa Díez apunta entonces "si es un fracaso de la democracia alemana que el partido nazi esté ilegalizado y no se pueda presentar en Alemania". La respuesta es clara y rotunda, "no, es un éxito porque la democracia tiene la obligación de defenderse para defender a sus ciudadanos". Pero como ha comentado en otras ocasiones en esRadio, "en Alemania y en Europa hubo un Núremberg para condenar no solamente a los asesinos, sino su ideología, y en España no lo hemos tenido". Lo peor es que "los asesinos han conseguido que triunfe su ideología criminal gracias al acuerdo con Sánchez".

Y así llegamos a este domingo cuando "los traidores del PSOE celebrarán el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco con la coartada del Rey". Lo harán "en Ermua para enterrar el espíritu de Ermua, no para recordar a Miguel Ángel Blanco". Para colmo tomará la palabra Pedro Sánchez, "ese hombre que en nombre del Gobierno y del PSOE, desde el primero hasta el último, acaba de legitimar la historia de terror de ETA escupiendo sobre la memoria de las víctimas". El PSOE, con Zapatero primero y con Sánchez después, "ha firmado las páginas más infames de nuestra historia democrática" y por eso "malditos sean para siempre".