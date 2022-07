El triste desconocimiento de la juventud española sobre Miguel Ángel Blanco: "No tengo ni idea"

Después de 48 agónicas horas, la madrugada del 13 de julio de 1997 se confirmó la muerte de Miguel Ángel Blanco. Se consumaba así un asesinato a cámara lenta que conmocionó a toda España. Sin embargo, son muchos los que se preguntan qué queda hoy de ese espíritu de Ermua que surgió entonces y hasta qué punto las nuevas generaciones siguen manteniendo vivo su recuerdo y son conscientes del terror causado por ETA. Salimos a la calle para comprobarlo y, desgraciadamente, a pesar de las noticias y reportajes que estos días publican todos los medios de comunicación, prácticamente ningún joven sabe qué político fue asesinado tal día como hoy hace 25 años.

"Hostia, yo justamente no", responde una adolescente que pasea con su madre por la madrileña Puerta del Sol. "Pues no tengo ni idea, la verdad", reconoce otro chaval al que abordamos justo después. Las mismas respuestas se repiten una y otra vez hasta que, por fin, en un grupo de chicas, una joven parece recordar algo: "Sí, ¿que le tuvieron encerrado en un sitio? Me suena muchísimo, pero no me acuerdo del nombre".

Entre las nuevas generaciones es raro encontrar a alguien que, sin darle ninguna pista, sepa de quién hablamos. "Sí, Miguel Ángel Blanco", apunta de repente un joven vivaracho. Enseguida nos percatamos de que lleva una pegatina del Congreso de los Diputados. Acaba de salir de realizar una visita por la Cámara Baja. De los pocos que parece tener interés por la política.

Junto a él, otras tres chicas que acaban de cumplir 18 años nos sorprenden para bien: "Miguel Ángel Blanco, claro que sí. Fue asesinado por ETA. Causó muchísimo revuelo en España, porque fue el momento en el que la gente se empezó a dar cuenta de lo que realmente era ETA y el daño que iba a causar a España". Su compañera recuerda, además, que con su asesinato "empezó el movimiento este de salir con las manos pintadas de blanco a la calle", dice en referencia a un espíritu de Ermua al que incluso consiguen poner nombre.

¿Lo estudian en el instituto?

El resto de los jóvenes encuestados apenas son capaces de decirnos nada de Miguel Ángel Blanco. "Es que no me he enterado mucho", alega un chico con risa nerviosa. "Le mató ETA, ¿no?", pregunta otro. "¿En clase no habéis estudiado nada de él?", nos interesamos al comprobar el profundo desconocimiento de toda una generación: "No, no, qué va". Y lo cierto es que no es el único. "En clase, nada", confirma otra de las chicas que también reconocía no tener ni idea. "Yo no he dado nada de él", corrobora una de sus amigas.

"Como tal, de las víctimas, no. Nos han contado los hechos, pero no se centran luego en el daño que eso genera", lamenta una de las pocas jóvenes que parece avergonzarse de sus respuestas. Otros se escudan en el coronavirus: "Me pilló justo la cuarentena". Las únicas que presumen de la educación de su instituto son las tres chicas que acababan de cumplir de 18 años y que supieron rápidamente de qué estábamos hablando. "Es que tenemos muy buenos profes", dicen orgullosas, aunque, tras charlar un rato con ellas, descubrimos que, en su casa, la memoria de las víctimas también está muy presente: "Mi madre era enfermera y estuvo atendiendo atentados de ETA".

Lo que saben de ETA y Bildu

Cuando les preguntamos por la banda terrorista, la cosa cambia, aunque la mayoría tampoco se sienten cómodos hablando del tema. "Era una organización que creo que era terrorista", dice la joven que paseaba con su madre y cuya aprobación trata de buscar con la mirada. El chico de risa nerviosa añade que "originalmente había surgido para confrontar al franquismo", pero que luego ya "se le fue la olla". Lo que está claro es que, para todos ellos, ETA es cosa de un pasado muy lejano: "Ya no están activos que yo sepa".

De sus herederos de Bildu también saben lo justo. "Es un partido político", responden, aunque hay quien cree que se trata de un nombre: "Una persona de un partido político creo". Les peguntamos si creen que Bildu guarda relación con la banda terrorista. "Yo diría que tampoco eso, porque ETA es agua pasada", sentencia un joven. También en esto, no obstante, hay quien discrepa: "Yo creo que sí que tiene relación con la ETA, porque, aunque digan que ha desaparecido, yo creo que siempre hay ahí una pequeña miga de odio".

El pasado domingo, en el homenaje en honor a su hermano, Marimar Blanco pedía no olvidar las consignas que se gritaron en las manifestaciones que aquellos días llenaron las calles de toda España: "ETA y HB -ahora Bildu, actualizaba ella- sois lo mismo". El Rey Felipe VI, por su parte, insistía en que "no podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia". Esta improvisada encuesta a pie de calle carece de valor demoscópico, pero sí da buena cuenta del trabajo que, como sociedad, tenemos por delante, si queremos cumplir este propósito.