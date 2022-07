Sánchez enmienda la Transición aprobando la Ley de Memoria con Bildu

La Ley de Memoria Democrática ha salido adelante con los votos de Bildu, Más País, PSOE y Podemos, la abstención de ERC y los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y BNG. La votación se ha producido tras un pleno de gran tensión en el que los diputados de Podemos, ERC y Bildu han abandonado el hemiciclo mientras intervenía el diputado de Vox.

En el centro de la crispación, el respaldo de los proetarras a la norma que no han dudado en presumir de su influencia. En los pasillos, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha reconocido que la ley "era necesaria" y que "hacía tiempo que tenía que producirse una norma de este tipo".

La exeditora de Egin se ha pavoneado del poder de su partido a la hora de redactar algunos artículos porque "hay que reconocer otra serie de cuestiones". Una locuacidad que ha finalizado cuando le preguntaban si condenaba el terrorismo de ETA. La diputada vasca se ha limitado a dar por finalizada las preguntas con un "muchas gracias" y se ha ido.

Dentro del hemiciclo, la encargada de fijar la postura de Bildu era la diputada Bel Pozueta que volvía a sacar pecho por una de las exigencias de los proetarras a la hora de redactar la norma: la ampliación de los años a la hora de reconocer los crímenes del franquismo. "que el periodo se amplíe hasta 1983".

Reproches a Bildu

El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha recordado las quejas de algunos socialistas históricos a la Ley de Memoria Democrática. Entre ellas, las de Felipe González que fueron ridiculizado por Otegi en su cuenta de Twitter. El representante de la formación naranja ha sacado el tuit impreso desde la tribuna y, mientras lo rompía, ha exclamado que "cada vez que Otegi insulta a un mandatario hace más grande al mandatario, a Otegi más infame y a Sánchez más pequeño".

El PP también se ha centrado en el respaldo de Bildu a este ley. El diputado del PP Jaime Mateu, cuyo padre y hermano fueron asesinados por ETA, ha recordado en su turno de intervención que "o se está con las víctimas o en contra de ellas" y ha cargado contra la que ha llamado "ley Bildu o ley de la memoria totalitaria".

"¿Cómo tienen la poca vergüenza de haber pactado esta ley con los herederos de ETA?", ha preguntado el representante popular al Gobierno de Pedro Sánchez. "Es un craso error, no se puede permitir que legislen los testaferros del terrorismo", ha resumido tras recordar que si Feijóo llega a la Moncloa derogará la ley.

Desde el patio, el secretario de Memoria Democrática del PSOE y exlehendakari, Patxi López, ha acusado a PP y Ciudadanos de "enfrentar a las víctimas del terrorismo con la de la dictadura y la Guerra Civil". El socialista ha afirmado que la ley sólo "trata de reconocer, resarcir y reparar a las víctimas de la dictadura", pese a que ese periodo en la norma se extiende hasta 1983, cuando Felipe González ya estaba en La Moncloa. Ya en el pleno, su diputado, Valentín García, ha arremetido contra el PP recordando que el partido de "Feijóo, Rajoy y Aznar, es la Alianza Popular de Fraga y de los siete ministros franquistas".

Enrique Santiago pierde los papeles

Uno de los principales artífices de la norma, Enrique Santiago, líder del PCE y secretario de Estado de Agenda 2030, ha realizado una "encendida" intervención en la que no ha dudado en poner en la picota a la Ley de Amnistía de 1977. "No puede seguir utilizándose la Ley de Amnistía, conquistada por la resistencia antifranquista, como excusa para negar los derechos de las víctimas", ha afirmado mientras que ha defendido que, con el actual redactado de la Ley de Memoria, ya no será necesario derogar la norma emblema de la Transición.

Santiago ha ido subiendo el tono de su intervención llegando a afirmar que "las víctimas de ETA y del GRAPO siempre ha sido reconocidas y protegidas pero las víctimas del franquismo han sido olvidadas durante décadas". "Es una vergüenza que se escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura", ha afirmado. Su última intervención, a gritos desde la Tribuna, ha acabado pidiendo a la bancada de la derecha que repitiesen lo que estaba diciendo. "Díganlo conmigo, díganlo, yo condeno la victimización de los derechos humanos causados por la dictadura franquista", ha afirmado.

Los separatistas se van

Los diputados de ERC se han ido del pleno cuando empezaba a intervenir el diputado de Vox, Francisco José Contreras, que ha exhibido varias fotos de víctimas de la Guerra como la de Melquiades Álvarez, que fue presidente del Congreso y cuyo busto está en el pasillo a la entrada del hemiciclo. "De los 8 ministros de la República muertos en la Guerra Civil, siete fueron asesinados por el Frente Popular", ha afirmado ante un hemiciclo semi vacío, ya que los diputados de ERC primero y algunos de Unidas Podemos y Bildu abandonaron el pleno mientras hablaba como gesto de protesta.

Víctimas hasta 1983

La norma, pactada con Bildu, habla de crear una "comisión" para "reconocer y reparar" a las víctimas "de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha, por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983".

En la norma se explica que dicha Comisión será nombrada por el Gobierno en el plazo de un año. Fuentes del Ejecutivo afirman que estará formada por historiadores y especialistas. Ellos serán los que determinarán si los fallecidos entre 1978 y 1983 eran "luchadores por la libertad".

Entre los ejemplos que ponen está el asesinato de la joven vasca Yolanda González en 1980 por parte de terroristas del Batallón Vasco Español pero, remitiéndose al comité de expertos, se niegan a aclarar más casos entre 1978 y 1983. Los proetarras de Bildu esperan que estén Lasa y Zabala asesinados en 1983 por los grupos parapoliciales de los GAL bajo la presidencia de Felipe González.. Fuentes de Presidencia abren la puerta a indemnizaciones pero matizan que no se abrirán procesos judiciales sobre los casos posteriores a 1978 porque entienden que estos ya pudieron ser juzgados en democracia.