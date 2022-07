Sánchez se entrega a Aragonés y acuerda reactivar la mesa de diálogo este mismo mes

El presidente del Gobierno quiere irse de vacaciones con las relaciones con ERC resueltas tras varios altibajos. Tras una reunión de una hora y cuarenta y cinco minutos en La Moncloa, Pedro Sánchez ha acordado con el presidente catalán, Pere Aragonés, reactivar la llamada mesa de diálogo entre Cataluña y el Gobierno de España. Será a finales de este mes de julio en Madrid y se trataría de la cuarta reunión bilateral de este tipo, la segunda de Aragonés, tras varios meses congelada.

Hasta este momento, en el Gobierno mantenían que la mesa no se reuniría hasta que no hubiese acuerdos. Fuentes del Ejecutivo no descartan algún anuncio importante tras la reunión que se producirá la última semana de julio en un "lugar emblemático" de la capital española. "Son muchos los temas que están siendo trabajados. Vamos a determinar cuál será la agenda del trabajo, tenemos temas avanzados", ha afirmado la portavoz ,Isabel Rodríguez, que ha comparecido tras el encuentro

Pese a la sintonía mostrada, la portavoz, ha enfriado las reivindicaciones máximas de los separatistas afirmado que "no hay que obviar que estamos en posiciones muy distintas y que la posición del Gobierno es la defensa del título octavo".

Rodríguez ha llegado a afirmar que en la reunión no se ha tratado el tema de Puigdemont, tras el espaldarazo a Llarena del juez del TJUE asegurando que Bélgica debería haberlo extraditado. Tampoco, según la portavoz, se habría tocado la aspiración de los separatistas de reducir la pena por los delitos de sedición.

Una mesa de Gobiernos

En esta reunión, no participarán ni Sánchez ni Aragonés. Se sabe que la presidirá Bolaños. Ahora queda por determinar los ministros y consejeros que se sentarán en la mesa. La portavoz del Gobierno ha asegurado que "para que el diálogo sea positivo todos tenemos que estar representados en la mesa". En estos momentos, el Gobierno cuenta con 3 ministros catalanes, Raquel Sánchez (Transportes), Miquel Iceta (Cultura), ambos del PSOE. Por parte de Unidas Podemos está Joan Subirats (Universidades).

Todos están dispuestos a participar, Iceta ya lo hizo en la última, junto a otros ministros como Félix Bolaños e Isabel Rodríguez. Por parte del sector morado, la representante fue Yolanda Díaz.

El problema es que en el Ejecutivo catalán, Junts, ha dado muestras de no querer sentarse. "Ambos Gobiernos tienen que estar representados en su conjunto", ha afirmado Rodríguez quien, preguntada por el partido de Puigdemont, ha afirmado que serán ellos los que deberán explicárselo a los catalanes.

Recibirá a Mañueco y Moreno "muy pronto"

La reunión de la mesa se producirá en la última semana de julio. Esa misma semana también recibirá, según fuentes del Ejecutivo, a los presidentes autonómicos investidos hace poco, Mañueco y Moreno. Una manera de camuflar los posibles acuerdos y el impacto mediático de la mesa.

La propia Isabel Rodríguez afirmaba que "muy pronto" habrá un encuentro con el presidente andaluz, tras sus quejas por el "trato privilegiado" que, a juicio de Moreno, recibe Aragonés. "Defendemos el título octavo, el perfeccionamiento del estado autonómico", ha afirmado la portavoz.

Una reunión cordial

La reunión de este viernes no ha podido ser más cordial pese a las tensiones de los últimos meses. Sánchez y Aragonés no se veían desde el pasado mes de septiembre. Por el medio, ha estallado el escándalo de Pegasus, tras conocerse que el móvil de Aragonés había sido espiado con el programa israelí. Las relaciones entre el Gobierno y el partido de Junqueras se habían enfriado en el Congreso y en el Parlamento catalán pero en las últimas semanas se han encauzado.

Rodríguez ha afirmado que, además de la mesa, se ha tratado "la situación económica, los precios y cómo amortiguarlos". Una reunión "correcta" en la que también se han abordado "cuestiones de infraestructuras". Acuerdos que se detallarán la última semana de julio.