Vox se ausenta del homenaje a las víctimas del covid

Vox será el único partido que volverá a ausentarse de un homenaje a las víctimas, en este caso del Covid, organizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya ocurrió con el acto que tuvo lugar en Ermua por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA en el que el presidente habló de Euskadi y España como dos países distintos.

El partido de Santiago Abascal no asistirá este viernes al homenaje presidido por los Reyes de España, el tercero desde que tuvo lugar la pandemia, al entender que se trata de un "falso homenaje" del que no van a participar para evitar "normalizar la gestión del Ejecutivo", según explican desde la formación.

"Ceremonia exculpatoria del Gobierno"

"Es una ceremonia exculpatoria del Gobierno en su nefasta gestión de las primeras etapas de la pandemia", aseguran fuentes de Vox. Desde el partido recuerdan que Sánchez "ocultó el virus, encerró a los españoles; prohibió despedir a los fallecidos limitando el número de asistentes a entierro y velatorios"; "arruinó a miles de españoles a los que dijo que tenían trabajos no esenciales"; "recortó libertades"; "abandonó a los mayores" o "rehuyó responsabilidades".

Vox asegura que por todos estos motivos no va a participar en el homenaje por no "estar dispuestos a olvidar ni a normalizar", defendiendo que "el mejor homenaje a las víctimas de la Covid y a sus familias es seguir trabajando por una política sanitaria eficaz e igual para todos los españoles y desde un Gobierno que ponga el bien común, y no sus intereses ideológicos o partidistas, como única guía".