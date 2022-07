Las últimas salidas revientan los planes de Sánchez de trasladar unidad: "Es un momento crítico para el PSOE"

La imagen del Pedro Sánchez superviviente y despiadado asumida por muchos surge a partir de dos cismas que han marcado su trayectoria política: el que se produjo en el seno del PSOE cuando ascendió a la secretaría general del partido; y el que vivió el Congreso con la moción de censura que le aupó a la presidencia del Gobierno.

Aunque en otras ocasiones se ha dado por acabado a Pedro Sánchez, esta podría ser la primera vez que se asoma realmente al abismo. Las elecciones de Andalucía, bastión socialista por excelencia que siempre le ha servido de granero de votos en las generales, han hecho saltar todas las alarmas en un Gobierno acostumbrado a capear las crisis tirando de propaganda.

Sin embargo, el aparente impulso que el presidente parecía haber cogido tras el debate sobre el estado de la nación apenas ha durado tres días, lo que evidencia la crisis interna en la que está sumido. El supuesto éxito exhibido por todos los partidos de izquierda en torno al paquete de medidas económicas improvisado por Sánchez ha sido eclipsado por el anuncio de dos sonados ceses que trasladan una imagen de desmoronamiento.

Diputados del PSOE explican que va a ser "decisivo" el Comité Federal del próximo sábado convocado de forma urgente por el presidente del Gobierno: "Es un momento crítico para los socialistas. Las decisiones que se tomen el sábado serán claves para ver si nos levantamos o caminamos hacía la derrota".

Lastra pone la puntilla al ‘equipo Peugeot’

La salida de Adriana Lastra no sólo fuerza una remodelación interna del PSOE que se había pospuesto para no vincularla con la derrota andaluza, sino que afianza el perfil de un Pedro Sánchez cruel con los suyos propios, al que no le tiembla el pulso a la hora de deshacerse incluso de quienes le ayudaron a llegar a La Moncloa, si con ello consigue salvarse de la quema.

Apenas un día después se producía también la de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, uno de los símbolos del sanchismo al que siempre ha acompañado la controversia desde que se produjo su nombramiento por haber sido antes ministra del PSOE.

Esa imagen comienza ya a despertar rechazo y antipatía entre sus propias bases, como pronostica incluso el CIS de José Félix Tezanos que, por primera vez esta legislatura, dio ayer como vencedor de las generales al PP de Alberto Núñez Feijóo.

Andalucía avanza malos tiempos para la izquierda

El PSOE que parecía imbatible frente a cualquier escándalo, incluso en plena pandemia del coronavirus, ha enlazado dos derrotas seguidas en Madrid y Andalucía a las que podrían seguir la Comunidad valenciana, Castilla La Mancha o Extremadura, como anticipo de las generales.

La salida de Lastra se ha asumido como una crítica del presidente a la política de comunicación del PSOE sobre las medidas aprobadas por el Gobierno, eclipsadas en su mayoría por las constantes disputas que protagonizan los socios de la coalición, los líos internos de ambos partidos y los enfrentamientos, incluso, entre ministerios del mismo signo político.

El marketing no parece ser suficiente como tabla de salvación de un Gobierno que ha puesto en entredicho la imagen de instituciones como el CIS, el CNI, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el CGPJ, el TC, el Banco de España o el Parlamento.

La aprobación de leyes con una gran carga ideológica han expuesto también al Gobierno a un importante desgaste durante las negociaciones, sin que todavía se haya visto su efecto por el bloqueo político que ha habido durante su tramitación parlamentaria. Todo ello agravado por una crisis inflacionista, surgida inmediatamente después de la pandemia del coronavirus que ya provocó importante estragos económicos.

La vuelta de vacaciones se prevé muy dura ante el riesgo anunciado por varios gobiernos europeos, incluido el español, de un corte en el suministro del gas, como consecuencia de la guerra de Ucrania y la dependencia de Rusia, o el encarecimiento de los combustibles y las materias primas, lo que pondrá de nuevo en serias dificultades al Ejecutivo en los meses previos de las municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo mes de mayo de 2023.