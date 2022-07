El demoledor voto de los vocales del CGPJ que se oponen al nombramiento de Álvaro García por ser afín al PSOE

Los siete vocales del CGPJ que han votado en contra de la idoneidad de Álvaro García Ortiz para ser nombrado fiscal general del Estado han emitido un demoledor voto particular en el que cuestionan su imparcialidad tanto por su cercanía al PSOE como por el hecho de haber sido el brazo ejecutor de Dolores Delgado en todas las polémicas que han salpicado a la institución durante su mandato.

"El candidato propuesto no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica", constata el escrito firmado por Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona Vergara.

Sus 7 votos no han sido suficientes para tumbar una propuesta que, finalmente, ha contado con el apoyo de otros 12 vocales. Sin embargo, todos ellos coinciden en la necesidad de que el Consejo de Ministros "tenga conocimiento pleno del resultado de la audiencia antes de adoptar su decisión" por cuanto entienden que "es la propia independencia de los tribunales la que está comprometida con la del Ministerio Fiscal".

La mano derecha de Delgado

Así, advierten en primer lugar de que la trayectoria de Álvaro García Ortiz "se liga de manera intensa (…) a la de la fiscal general recién dimitida, cuya idoneidad ya resultó controvertida". En este sentido, los siete vocales aseguran que "desgraciadamente, el tiempo y los hechos han dado la razón a quienes negamos esa idoneidad".

Según esgrimen, algunos de los "episodios no elogiosos" producidos durante esa época no son ajenos a su gestión, sino que han derivado en "circunstancias nada claras y perjudiciales para el crédito del Ministerio Público", entre las que citan el caso Stampa o la insistencia en nombramientos de la Fiscalía de Menores que el Supremo había revocado. Por todo ello, concluyen que García Ortiz "no presenta los mejores avales para confiar en su idoneidad".

Su cercanía al PSOE

Además, el voto particular de estos siete vocales hace hincapié en su participación en actos del PSOE, lo que, a su juicio, supone "un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado".

Se refieren así a la participación del sucesor de Delgado en un acto de la precampaña socialista en las últimas elecciones gallegas que, según alegan, "no consistió en un debate de ideas en el marco de una actividad académica, sino de una entidad (un think tank) cuya razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político". Con todo, consideran que generó "una apariencia de apoyo a una opción partidista incompatible con la neutralidad política que cabe esperar de un miembro del Ministerio Fiscal".

Álvaro García Ortiz, en un acto del PSOE gallego

Un mandato sin logros

Sin embargo, su crítica no queda ahí. Al margen de todos estos reproches, los vocales también cuestionan la labor de García Ortiz al frente de la secretaría Técnica, ya que, según dicen, su trayectoria "tampoco se ha caracterizado por lo que cabía esperar de ella, ni merece un juicio positivo".

Así, alegan que "en todo ese período, no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia".