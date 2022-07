Enrique Santiago, sorprendido por su cese como secretario de Estado: "No lo esperaba"

Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista Español (PCE) y, hasta ayer, secretario de Estado para la Agenda 2030, ha mostrado su sorpresa por su cese y sustitución por Lilith Verstrynge, y afirma que "no se esperaba" esta decisión por parte de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, según cuenta hoy en una entrevista en el diario El País.

Santiago ha asegurado que ha habido "momentos más o menos complejos en las relaciones políticas", si bien dice con franqueza que "ahora mismo no lo esperaba", en referencia al cambio por Verstrynge, que será nombrada nueva secretaria de Estado para la Agenda 2030 en sustitución de Santiago en el Consejo de Ministros del martes.

No obstante, respeta la explicación dada por el propio Ministerio de Derechos Sociales de necesitar una reestructuración y que para el resto de legislatura han considerado que era "mejor" que él se dedicase al trabajo en el grupo parlamentario, donde el líder del PCE es diputado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos. También ha afirmado que no es "de broncas internas" y ha agradecido a Belarra que haya contado con él, a pesar de ser "de otro partido. No es muy habitual".

Santiago confirma algo que es difícil de disimular, y es que aunque la relación personal "es buena", la relación política "creo que es conocido por todo el mundo cómo está".

El secretario general del PCE no ha querido decir si su cese está relacionado con su apoyo al proyecto de Yolanda Díaz —"No quiero entrar a hacer análisis y especulaciones sobre sus motivaciones"— algo que está en mente de todos, teniendo en cuenta, además, el reciente cese de su segunda en la lista para ser reelegido líder del PCE, Amanda Meyer. En este caso, en el Ministerio de Irene Montero.

Igualmente ha rechazado responder a si cree que había perdido la confianza de la ministra, Ione Belarra.

En relación al deterioro de la relación política dentro del bloque a la izquierda del PSOE, ha señalado a las negociaciones para formar una coalición de izquierdas en Andalucía para las elecciones del pasado 19 de junio. En su opinión, esas negociaciones "desgastaron mucho el espacio político" y limitaron "la capacidad de generar ilusión" para iniciar el proyecto electoral en la región. Más que desgastar, la realidad es que el pulso entre Podemos y Yolanda Díaz estuvo a punto de reventar el acuerdo de la extrema izquierda de cara a las elecciones andaluzas. Un desgaste que, por lo demás, no llevó a nada bueno para el espacio que pretende liderar Díaz, pues el resultado obtenido en Andalucía fue un auténtico desastre.

Enrique Santiago ha vuelto a mostrar su apoyo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que recientemente ha presentado su nuevo proyecto político, Sumar.

En su opinión "no cabe ninguna duda" de que Díaz debería ser candidata a la presidencia del Gobierno — "es el momento político y es el ciclo político de Yolanda Díaz"—."Ojalá esté dispuesta a serlo", aunque no se ha mostrado contrario a valorar a otros candidatos: "El espacio actual de Unidas Podemos es absolutamente democrático".