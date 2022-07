Alfonso Rueda: "A Yolanda Díaz la conocemos en Galicia y es una experta en su supervivencia política"

El día de Santiago, patrón de España, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico en los que ha reconocido que le gustaría que fuese festivo en toda España y no sólo en 4 comunidades autónomas. Rueda ha rememorado la entrevista que Federico realizó a Núñez Feijóo en un programa especial desde Sangenjo, "aquel día todos empezamos a ver que iban a pasar cosas pero no me lo esperaba personalmente".

Rueda ha explicado cómo "después de dos meses de insistir" Pedro Sánchez se digna a recibir en Moncloa por primera vez al presidente gallego tras el relevo de Núñez Feijóo. No lo hace de forma exclusiva, ya que también recibirá a presidentes como Fernández Mañueco o Juanma Moreno, recientemente renovados en sus cargos.

El presidente gallego espera que el tiempo que le dedique el presidente del Gobierno "sea útil y de calidad" ya que lleva la agenda repleta de temas a tratar, como reclamar "una buena utilización de los fondos europeos, que no se está haciendo; decisiones en materia de Sanidad que tiene que tomar Sánchez como convocar más plazas MIR o creación de especialidades para descongestionar las urgencias, la llegada del AVE al resto de ciudades de Galicia, la gestión del litoral donde se toman decisiones desde el Gobierno central que dan mucha inseguridad jurídica a las empresas instaladas que cumplen la normativa...".

Y sobre todo tiene Alfonso Rueda una petición en mente, "que cumpla". Durante la visita de Pedro Sánchez a los incendios de Galicia, que afortunadamente "ya están si no extinguidos, controlados", le dijo "que la segunda parte de los incendios es ayudar a los afectados, sólo dos días después la Xunta aprobó ayudas a las afectados". Del Gobierno central siguen sin noticias en materia de ayuda.

Yolanda Díaz, la superviviente

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está empeñada en estar de actualidad. Tras su viaje a EEUU ha anunciado que su confluencia, Sumar, no se presentará a las elecciones municipales del próximo año. Alfonso Rueda ha asegurado que "a Yolanda Díaz la conocemos bien en Galicia" donde ejerció la política "antes de irse a Madrid después de dejar en Galicia varios estropicios".

Sobre las intenciones de Yolanda Díaz "es algo muy difícil" de averiguar ya que "en cada momento está dando bandazos y no sabemos a dónde se dirige" salvo que sólo piense "en su supervivencia política, que en eso es una experta".

También tuvo ocasión de conocer fue al que será nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado, Álvaro García Ortíz. Ha reconocido que le conoce personalmente y ha preferido "dar un pequeño margen de confianza, prefiero ser respetuoso". No obstante, sí ha matizado que espera que haga "cosas muy diferentes a lo que hacía su antecesora" ya que es un puesto del que se espera "imparcialidad y separación de poderes".

Camino de Santiago

Las celebraciones del día de Galicia van a tener un momento álgido con la presencia de los Reyes de España que harán la ofrenda al Apóstol Santiago. Alfonso Rueda ha comentado en esRadio que el día de Galicia "lo vivimos muy intensamente". Este año el Camino de Santiago "está siendo un absoluto éxito, sólo hoy se esperan la llegada de unos 4.000 peregrinos".

Alfonso Rueda ha subrayado que "el turismo en Galicia está de moda" y el camino es algo muy importante porque "muchos que conocen Galicia por primera vez haciendo el Camino de Santiago luego repiten como turistas con sus familias". Además ha querido remarcar que el Camino de Santiago "es algo muy especial, no es sólo senderismo o un destino turístico, es cultura e historia de Europa y esas esencias hay que seguir guardándolas".

Antes de despedirse ha querido tener un recuerdo para las víctimas del accidente del tren Alvia a Santiago de Compostela del que se cumplen 9 años. "Solidaridad y comprensión con las víctimas y sus familias, entiendo que reclamen justicia". El juicio precisamente empezará en breve y es "necesario para determinar responsabilidades y todo lo que proceda".