Vox cambia de estrategia y adelanta la elección de candidatos para las municipales y autonómicas

Vox da un giro a su estrategia de esperar hasta el último momento para anunciar a sus candidatos a las elecciones. Santiago Abascal anunció en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que antes de Navidades se darán a conocer los aspirantes en las municipales y autonómicas de mayo de 2023, confirmando así un cambio de timón con el objetivo de que, esta vez, "se les conozcan bien".

Fuentes del partido califican la cita como un "macroproceso electoral" en el que será necesario tener mayor presencia mediática y rodaje en la calle del que se ha producido en otras convocatorias. La decisión se adopta después del resultado obtenido en Andalucía que se quedó muy por debajo de las expectativas generadas, especialmente al no ser relevantes para que el PP retuviera el gobierno.

"Elegiremos candidatos que no perjudiquen a la marca", trasladan fuentes del partido que reconocen la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública y la necesidad de que los aspirantes "adquieran experiencia y se den a conocer" a través de la prensa para llegar mejor a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que, especialmente en las municipales, no sólo impera la marca, sino también el candidato que debe pedir el voto a sus propios vecinos.

Hace tres años y medio el partido tuvo que concurrir a esta cita sin estructura provincial, con apenas seis empleados contratados a nivel nacional, lo que le acarreó después numerosos conflictos con los cargos elegidos, según explicó el vicesecretario de organización, Tomás Fernández, a Libertad Digital.

La elección de candidatos para las próximas municipales y autonómicas comenzará después del verano y se llevará a cabo en base a la última reforma estatutaria aprobada el pasado mes marzo por la que el presidente del partido, es decir, Santiago Abascal, propondrá los nombres al Comité Ejecutivo Nacional para que le dé su visto bueno. Después, se trasladará la decisión a la opinión pública.

"Tiempo para darse a conocer en los medios"

Vox se presentará en el mayor número posible de ciudades pero primará sus candidaturas en las capitales de provincia y grandes localidades como Móstoles o Leganés, en el caso de la Comunidad de Madrid. El presidente de Vox aseguró en esRadio que intentarán concluir el proceso "cuanto antes" para que "los candidatos tengan tiempo de darse a conocer y hacer campaña", rompiendo así la tónica habitual por la que siempre esperaban hasta poco antes de que diera oficialmente comienzo la campaña para dar a conocer a sus candidatos.

Así ocurrió en Andalucía, donde el nombre de Macarena Olona se confirmó apenas un mes antes de que arrancara la campaña pese a que se la consideraba candidata oficiosa desde hacía más de un año. Aún así, algunas voces dentro de Vox valoran que su nombre se anunció demasiado pronto ante la prensa.

En Madrid, pese a que el nombre de Rocío Monasterio nunca estuvo en duda en las últimas elecciones del 4M, no se confirmó oficialmente su candidatura hasta el último momento. Misma estrategia que se llevó a cabo en Cataluña con Ignacio Garriga pese a que se daba por hecho su nombramiento, especialmente tras su intervención en la moción de censura contra Pedro Sánchez.

"Será un reto para Vox",

Santiago Abascal calificó en esRadio la cita de mayo de 2023 como un auténtico "reto", teniendo en cuenta que su formación apenas tiene siete años de vida, tres de ellos sin ni siquiera presencia mediática o representación en las instituciones, frente a partidos como PP y PSOE con décadas de experiencia.

En cuanto a las luchas internas por ocupar estos cargos, Abascal pidió a los integrantes del partido que "no se pongan nerviosos" y "piensen más en el mensaje a los ciudadanos, lo que les van a ofrecer y sus ideas, que en la persona que va a ocupar el puesto".

Como lección del hundimiento de Cs destacó que "la sobreexposición mediática no es buena" y defendió que "en momentos de zozobra es necesario amarrarse al timón y no oír los cantos de sirena", poniendo en valor que "nunca ha sido partidario de las grandes celebraciones cuando han tenido un gran resultado ni de las caras largas cuando no ha sido tan satisfactorio".