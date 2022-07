El sustituto de Delgado se revuelve ante PP, Vox y Cs: "No hay caso Miguel Ángel Blanco, ETA fue derrotada"

El candidato a sustituir a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso como paso previo a su nombramiento oficial, después de ser designado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su discurso inicial, el nuevo fiscal se ha marcado como objetivos "combatir el cambio climático" y "reforzar la perspectiva de género", ante una oposición que ha cuestionado su idoneidad como "clon de Delgado" y le ha reprochado el cambio de criterio de la fiscalía en el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA o los ataques del Gobierno al Tribunal Supremo por el caso de los ERE.

"No hay ningún caso Miguel Ángel Blanco, ETA ha sido derrotada gracias a la encomiable labor de la fiscalía de la Audiencia Nacional, ese es el hecho", ha defendido García Ortiz ante las críticas de los portavoces del PP, Luis Santamaría, de Vox, Javier Ortega Smith, y de Cs, Edmundo Bal, que le han sacado a relucir los emails de la fiscalía de la Audiencia Nacional que revelan que optan por la prescripción del asesinato del concejal del PP, en plenos pactos del Gobierno con Bildu.

"Nadie ha obstaculizado ni lo hará nunca las investigaciones abiertas", ha dicho el nuevo fiscal general, atribuyendo a "filtraciones interesadas" la publicación de esos correos que ponen en duda la imparcialidad del ministerio público y los esfuerzos que se le presuponen para resolver los brutales crímenes de la banda terrorista.

"Lo grave son las filtraciones"

"Lo grave es que los correos internos que existen para fijar una postura procesal puedan salir a la opinión pública", se ha quejado, asegurando que esto es lo que causa verdadero dolor a las víctimas, para las que ha pedido "respeto" a la oposición. "No es el momento procesal oportuno para decidir sobre la prescripción del delito", ha rematado en su defensa, abriendo la puerta a reunir a la Junta de Fiscales para abordar el asunto.

PP, Vox y Cs han cuestionado el nombramiento de García Ortiz por haber participado en actos del PSOE y le han preguntado sobre cuál será la actuación de la Fiscalía en plenos ataques del Gobierno al Tribunal Supremo por la condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE.

Posible indulto a Chaves y Griñán

"¿Cree usted que el Supremo condena a los justos?", le ha preguntando el portavoz del PP, calificando de "puñalada" la estocada de Sánchez al Tribunal Supremo, vinculando "las prisas" del presidente del Gobierno por renovar el Tribunal Constitucional con este asunto. "¿Ha recibido ya alguna instrucción para ir preparando ya el indulto de Chaves y Griñán o, más importante, lo sabremos cuando las reciba?", ha dicho, apuntando ya a esa posibilidad.

"Me he sentido en un tribunal de honor", se ha quejado el aspirante a la Fiscalía General del Estado ante el cuestionamiento de miembros del CGPJ, reprochando a este organismo y a la oposición "buscar recortes de prensa para decir por qué no es idóneo para un determinado cargo".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha puesto en duda su actuación en defensa del español tras el acuerdo del Gobierno con el Gobierno catalán para eliminar el español de la enseñanza, saltándose así las sentencias de la Justicia al respecto. Desde Cs, Edmundo Bal ha recordado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal genera serias dudas sobre el papel de los fiscales como investigadores en los proceso penales, en lugar de los jueces, al tratarse de una institución jerarquizada para la que no se garantiza su independencia.

Los grupos separatistas y Unidas Podemos han reclamado a García Ortiz ampliar el uso de las lenguas cooficiales para que sea empleada también por los fiscales, abogar por eliminar los delitos de rebelión o sedición, no espiar a los independentistas a través del sistema Pegasus o investigar la muerte de los inmigrantes muertos en el último salto a la valla de