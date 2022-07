El furibundo estreno de Patxi López como portavoz: "¿A qué juega el PP, para qué sirve?"

El diputado Patxi López se ha estrenado este jueves como nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso preguntando "para qué sirve el PP" y censurando el "patriotismo de tierra quemada" y la "confrontación permanente" que, desde su punto de vista, practica el primer partido de la oposición.

Así lo ha dicho en su primera rueda de prensa en la Cámara Baja tras ser "nominado", según sus propias palabras, al cargo de portavoz en el que aún tiene que ser ratificado oficialmente por el plenario del Grupo Socialista.

El diputado por Vizcaya ha comparecido para explicar la proposición de ley sobre los nuevos impuestos a la banca y las energéticas que el PSOE ha presentado junto con Unidas Podemos y ha aprovechado para lanzar sus primeras críticas al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

"¿Por qué el patriotismo del PP es el de la tierra quemada, el de cuanto peor para España mejor para mí?". Esta es una de las muchas preguntas que López ha lanzado en su primera intervención en su nueva tarea. También se ha preguntado "para qué" y a "quién sirve el PP" cuando critica estos nuevos impuestos.

En este punto, ha rebatido unas declaraciones de Feijóo en las que aseguraba que su formación sirve a los "humildes". "Los humildes no son los de las becas de la Comunidad de Madrid que ganan más de 100.000 euros o las grandes empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios, sino aquellos a los que las políticas del Gobierno rechazadas por el PP están beneficiando", ha apostillado.

López ha dejado claro ante la prensa que no lo sabe todo y comprometiéndose a "estudiar" lo que se no sepa para poder contestar a las preguntas que se le formulen. En su estreno ya ha reconocido, por ejemplo, no tener "los detalles" de lo tratado este jueves en la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Eso ha esgrimido cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de que se reformen los delitos de rebelión y sedición en el marco de las medidas para la desjudicialización del conflicto catalán que se han comprometido a impulsar los gobiernos.

"¿A qué juega el PP?"

En este contexto, se ha limitado a señalar que ambas partes están abiertas "al entendimiento" y ha vuelto a deslizar críticas al PP por estar "permanente empeñado en seguir enfrentando a Cataluña con el resto de España y en buscar beneficios de la confrontación y el enfrentamiento".

"La política del PP vuelve a ser esa ¿No será mejor entender que la negociación abre un espacio diferente y rebaja la tensión?", ha apuntado. "A la derecha de este país le gusta permanentemente el enfrentamiento ¿A qué estamos jugando?", ha dicho.

También se le ha preguntado si él sería partidario de indultar al expresidente de la Junta andaluza José Antonio Griñán, condenado en el caso de los ERE. "No estamos en ese momento procesal", ha dicho, recurriendo al argumento esgrimido por el Gobierno de que aún no se conoce la sentencia, que puede ser recurrida, y que tampoco se han hecho públicos los votos particulares.

"El PP sirve para hacerte lehendakari"

El presidente del PP vasco le ha contestado por Twitter. Carlos Iturgaiz le ha recordado cómo fue investido lehendakari con los votos de su partido.