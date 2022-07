Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico la justificación que hace el Partido Socialista de los delitos, ya sea el golpe de Estado catalán o la trama clientelar en Andalucía.

"El Gobierno no se ha conformado con defender a los delincuentes, su principal atracción ha sido defender el delito mismo", ha subrayado Díez, para quien "utilizar una institución para robar votos es un acto infame y cruel para las personas que más necesitan la ayuda pública". Ha recordado también que "se le ha quitado el derecho a los ciudadanos de elegir a sus representantes libremente".

"Al PSOE se le da genial robar derechos de la ciudadanía para lograr entrar y seguir en el poder" y como señala Rosa Díez "lo que han hecho es entregar la soberanía nacional a los golpistas catalanes para mantener a Sánchez en la Moncloa"

Rosa Díez ha confesado que "no me siento sorprendida ante la reacción unánime del Partido Socialista ante el caso de los ERE" debido a que en su opinión "son instrucciones". "Esto no es un partido, es una sociedad limitada propiedad de Pedro Sánchez", ha apuntado.

Mesa golpista

Rosa Díez ha aclarado que "conviene llamar a las cosas por su nombre", ya que, "la mesa de diálogo" no es otra cosa que "una mesa bilateral y extraparlamentaria, constituida por dos gobiernos en pie de igualdad" y en el que "se le da el derecho a unos pocos españoles a decidir en virtud de todos nosotros".

"El hecho de crear una mesa de desiguales como si fuesen iguales es una fórmula para destruir la soberanía nacional" y ha recordado que "la mesa bilateral era lo mismo que exigían los terroristas para dejar de matarnos".

"Sánchez ha cedido al chantaje para que le dejen vivir a él en la Moncloa" y es algo que "ninguna sociedad democrática consentiría, pero los socialistas han decidido que Cataluña es territorio sin ley". Rosa Díez ha señalado que "el Gobierno ha sido capaz de robarle el derecho a los ciudadanos de ser educados en la lengua del estado" algo que "han llamado proteger la lengua catalana" y ha señalado que "no puede salir nada bien en un país en el que el presidente no sabe lo que es una nación".

Rosa Díez ha recordado que en #OrganizandoLaResistencia y en Libertad Digital "está prohibido rendirse", y es por eso que "nos han convocado el 18 de septiembre a una movilización en Barcelona en defensa del derecho de los catalanes a utilizar la lengua del estado" y ha recalcado que "es una batalla que nos afecta a todos los españoles".