Ortega Smith, sobre la marcha de Olona: "Es una situación sobrevenida, inesperada"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha declarado en Es la mañana de Federico de esRadio que la marcha de Macarena Olona "es una situación sobrevenida, inesperada", asumiendo que "la realidad nos marca, muchas veces, los caminos por encima o por delante de lo que preveíamos y de lo que la propia Macarena preveía".

Ortega Smith ha insistido en que "es una situación no deseada, pero que asumimos con respeto hacia ella", y ha deseado que "se recupere lo antes posible de su situación personal de salud". Además, ha mostrado su convencimiento de "que seguirá prestando un gran servicio a España esté donde esté": "Más de un corrupto estará temblando si Macarena Olona vuelve a la Abogacía del Estado".

El también líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid no ha querido relacionar la baja de Olona con sus resultados en las últimas elecciones andaluzas: "No voy a hacer una interpretación política sobre cuestiones de salud. Los resultados de las andaluzas son una cosa y la salud de Macarena Olona, otra". "En ningún momento sacamos una valoración negativa: somos un partido que va creciendo poco a poco por toda España. A veces más rápido, a veces más lento de lo que nos gustaría", ha agregado.

El nuevo fiscal y el CGPJ

Sobre el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Ortega ha recordado que, siendo la mano derecha de Dolores Delgado, "ha sido el encargado de aplicar siempre las políticas sectarias del Gobierno" y que "ha manifestado, cuando era presidente de la Unión Progresista de Fiscales, posiciones políticas próximas al Gobierno": "Podríamos hablar del caso Stampa, de los comentarios sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y otros asesinatos de la ETA…". El secretario general de Vox ha preguntado qué se puede esperar de quien es fruto de una nueva "cesión" del Gobierno "a los golpistas".

Ortega también se ha manifestado sobre el posible acuerdo del PP con el PSOE para renovar el CGPJ señalando que con el Gobierno pretende mantener una "distancia infinita" y afirmando que no tenderán la mano al Ejecutivo "en materia de justicia" ni para maquillar "el mayor fracaso económico": "No compartimos con Feijóo que haya que darle balones de oxígeno a este Gobierno. A este Gobierno hay que echarlo cuanto antes".

"El PP no es creíble para nada"

Sobre la condena de Griñán y Chaves, Ortega ha indicado que "son como Robin Hood, pero al revés: roban a los trabajadores para quedárselo ellos y cada vez ser más ricos", defendiendo que "no basta con ir a prisión" y cumplir las sentencias, "y digo que deben cumplirse las sentencias porque ya vemos lo que pasa con los golpistas, con los indultos": "Deben devolver el dinero".

Refiriéndose al acuerdo de PP y Cs para recurrir al TC el decreto catalán que elimina el castellano de los colegios, ha apuntado que "el PP no es creíble para nada", ha recordado las políticas lingüísticas de Feijóo en Galicia y ha dicho que los populares sólo serán creíbles "si entra Vox a gobernar" con ellos y empiezan "a aplicar nuestras medidas".

"El PP, por sí solo, no puede echar a la izquierda. Necesita a una fuerza política como Vox para que la izquierda no gobierne. Y eso significa que no puede conseguir nuestro apoyo gratuitamente", ha añadido.