Los cazadores: "Poner una trampa para ratones es un delito penado con hasta 36 meses de cárcel"

El Consejo de Ministros aprobó este lunes el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, norma impulsada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que se acompaña de una reforma del Código Penal para que las penas por maltrato animal –no sólo a los animales domésticos, sino a todos los vertebrados– se eleven a hasta 36 meses de prisión.

Con esta percha informativa, Es la mañana de Federico de esRadio ha entrevistado al veterinario de la Real Federación Española de Caza, Nicolás Urbani, que ha criticado que no se trata de "una ley de bienestar animal, sino de derechos de los animales" que "carece de un rigor científico y técnico", y ha reclamado "mayor transparencia en la elaboración de estos textos normativos".

Urbani ha subrayado que "el Consejo General de Veterinarios de España está en contra de este texto normativo": "Hay cuestiones que hablan más de la filosofía de la tenencia de los animales que de la ciencia o la técnica. Por ejemplo, la castración sistemática nunca puede ser planteada de una forma rutinaria". El veterinario ha recordado que, al margen de que los animales tienen instinto de reproducción, "no podemos esterilizar animales jóvenes o animales muy mayores que puedan tener un riesgo durante la intervención". Con respecto al sacrificio cero, ha indicado que "hay animales potencialmente peligrosos, aunque con este proyecto de ley desaparece esa terminología, que no pueden volver a sus propietarios porque no se pueden adiestrar", y que albergarlos en perreras "puede suponer un problema para sus cuidadores". Además, ha señalado que también "será obligatoria" la esterilización de los perros de caza y de los guardianes, y que sólo serán una excepción los "criadores profesionales".

Urbani ha lamentado la "inseguridad jurídica" que genera esta ley al hablar, por ejemplo, "de cualquier vertebrado": "Que una persona ponga una trampa para ratones en su casa es un delito penado con hasta 36 meses de cárcel. No es ninguna broma". Finalmente, se ha referido a los cursos de formación para tener mascotas, reclamando "más consenso y más debate", y sobre las subvenciones a santuarios, que supondrán un "empoderamiento" de estas asociaciones y que decidirán "qué es maltrato animal y qué no".