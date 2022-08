A pesar de haberse fugado a Suiza con su hija de dos años, la magistrada del Juzgado número 3 de Güímar (Tenerife) ha decidido confiar en la buena fe de Paola Amador y le ha dado de plazo hasta el próximo viernes 12 de agosto para regresar a la isla y entregar la niña a su padre.

Tras recibir un video grabado por la madre, en el que se comprueba que la pequeña "está bien y cuidada", la jueza ha optado por no dictar la orden de detención europea que procede en estos casos. Sin embargo, estos días podrían ser determinantes para que Paola consume su plan, un secuestro del que ella misma dejó constancia en unos documentos a los que ha podido acceder Libertad Digital y que fueron encontrados en su domicilio.

"No voy a entregarla"

"No voy a entregar", se puede leer al final del primer folio que dejó escrito de su puño y letra, en unas anotaciones que recogen los pasos a seguir para consumar el secuestro. A pesar de que los investigadores desconocen si se trata de los consejos que alguien le pudo dar por teléfono o de sus propias reflexiones, lo cierto es que en ellas deja constancia del organismo al que pretende recurrir: "Oficina de protección a la infancia de Suiza". Y también de cuál es su objetivo: pedir "asilo humanitario". De hecho, en un primer momento, parece que Paola apuntó "asilo político", pero esta segunda palabra aparece tachada.

Las anotaciones encontradas en la casa de Paola Amador

Otra de las frases que llama la atención es ésta: "Vacaciones de ida y vuelta". El padre de la pequeña, Joel Prieto, teme que ésta sea la excusa para retrasar la Orden Europea de Detención. No en vano, la jueza ha accedido a no solicitarla al descubrir que ha comprado un billete de avión de Barcelona a Tenerife para el próximo viernes.

Yo no soy policía, ni juez ni abogado, pero para mí ese documento deja bien claro cuáles son las intenciones de Paola

El problema, tal y como denunció el padre en LD, es que "no consta ninguno desde Ginebra". Con todo, Joel está convencido de que no va a volver y que lo único que está haciendo la magistrada es darle un balón de oxígeno en un momento en el que cada minuto es clave para recuperar a su hija. "Yo no soy policía, ni juez ni abogado, pero para mí ese documento deja bien claro cuáles son las intenciones de Paola", denuncia desesperado.

En busca de un abogado mediático

De hecho, teme que su expareja contrate a alguno de los abogados que han ayudado a otras madres a separar a sus hijos de sus progenitores. Un temor que no es baladí, sino que responde precisamente a la última anotación que Paola hace en el folio encontrado en su domicilio.

"He visto noticia que defiendes a una madre", escribe en lo que Joel cree que es la frase que planea decir al letrado una vez que se ponga en contacto con él. Cabe recordar que la última secuestraniños huida a Suiza, Verónica Saldaña, ha recurrido en Suiza a Olivier Peters, conocido abogado de etarras e independentistas y conocedor de todos los vericuetos legales tanto de su país como de España para evitar extradiciones.

La inexplicable pasividad de la jueza

"Posibilidades tengo", concluye el documento. Y eso es precisamente lo que más teme Joel: "Es increíble que la jueza, viendo estos escritos, viendo todas las denuncias falsas que hay contra mi, viendo que hasta su propia familia y su abogada reconocen que Paola no está bien de la cabeza, no encuentre una razón de peso para dictar unas medidas cautelares más severas que las que ha dictado, que únicamente consisten en la retirada del pasaporte a la llegada de Tenerife. Nada más. Y el problema es que yo sé que no va a volver".

El billete que ha comprado no es más que una trampa para poder ganar tiempo y seguir allí, mientras yo sigo sin saber nada de mi hija

Precisamente por eso, Joel ya ha presentado un recurso con la esperanza de que la jueza valore de nuevo estas pruebas y tenga a bien dictar la euroorden lo antes posible, además de retirar a Paola la patria potestad de la pequeña Alena. La magistrada confía en que el viernes ambas cojan el avión con destino a Tenerife. Sin embargo, Joel está convencido de que todo forma parte de una estrategia de dilación. "El billete que ha comprado no es más que una trampa para poder ganar tiempo y seguir allí, mientras yo sigo sin saber nada de mi hija".