SíesSíFest: Irene Montero quiere enseñar a las mujeres "cómo el consentimiento revoluciona tu vida sexual"

Tras el polémico cartel contra la ‘gordofobia’, el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero centra ahora sus esfuerzos en promover su controvertida ley del solo sí es sí. Para ello, el equipo de la ministra ha ideado una nueva campaña que, bajo el título de "Sí es sí fest", llama a celebrar el "verano del consentimiento".

En su último mensaje de Twitter, Igualdad se propone ahora explicar a las mujeres "qué es el consentimiento y cómo va a revolucionar tu vida sexual, verso a verso". Todo ello, a través de lo que considera "el hit del verano 2022".

💭 Te explicamos qué es el consentimiento (y cómo va revolucionar tu vida sexual), verso a verso 🎵#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/0UaibSWixl — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 11, 2022

Según Montero, se trata de "una auténtica revolución sexual que libera a las mujeres para que disfrutemos de nuestra sexualidad sin miedo", ya que "cuando las relaciones sexuales nacen del sí entusiasta de todas las partes -rezan los carteles elaborados por su ministerio- se convierten en relaciones igualitarias y plenas".

En este sentido, Montero se propone aleccionar a los españoles sobre el polémico elemento central de una de sus leyes estrella. "Sí es sí cuando es un sí entusiasta y claro que se da de forma verbal y no verbal. ¡No hay dudas!", reza el mensaje, en el que subraya que "besarse no significa consentir todo lo demás" o que "el consentimiento de ayer no vale para hoy". Además, el Ministerio de Igualdad también aclara que "el largo de mi falda o de mi escote no es un sí" y que "el consentimiento con engaños (ej: quitarse el condón) no es consentimiento".

La "checklist" de Igualdad

El Sí es sí fest es una campaña que el Ministerio de Igualdad lanzó a finales de julio y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género inició en redes sociales con una "checklist" para el verano del consentimiento, en la que se incluía "Ropa que me encante. El largo de la falda y la altura del escote son opcionales y los elijo yo"; "Maquillaje para pintarme como una puerta (¡o no!). Mi cara, mis decisiones" o "un plan de cerves para brindar porque este verano salgo sin miedo" y "un par de ojos para buscar un Punto Violeta.

🔔 ¿Has revisado ya que llevas todo lo que necesitas para celebrar la fiesta del consentimiento? ✅ ✨ Este verano, la única estrella de tu vida sexual eres TÚ. Que no se te olvide 😉#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/RxqFjrt50m — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) July 25, 2022

La semana pasada, Igualdad decidió reactivarla con otro mensaje que tampoco pasó inadvertido para los usuarios de Twitter: "¡Notición! Ya ha salido el Boom 2022 (by #SíesSíFest). ¿Ya te sabes todos los temazos del verano del consentimiento?". A continuación, la imagen de un CD en el que se podían leer esos supuestos temazos: Sí es una palabra muy sexy; Sí, mi cuerpo es mío; Sí, no estoy sola; Sí, quiero brillar y Sí, hoy salgo sin miedo.